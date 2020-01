Migrációkutató Intézet: Az európai társadalomra veszélyes emberek érkeznek

2020. január 29. 13:40

Harcban edzett, az európai társadalomra veszélyes emberek is voltak azok között, akik szervezetten próbáltak áttörni a magyar határon kedd hajnalban a szakértő szerint. A migránsok között olyanok is voltak, akik a közelmúltban Szíriában a dzsihadista erők utolsó állásain tartózkodtak – hangzott el az M1 Híradójában.

Az M1 birtokába került felvételen hallható, hogy a migránsok hangadója arra buzdítja az illegális bevándorlókat, hogy menjenek Magyarország felé. A felvételen Németország is szóba kerül, feltehetően ide szeretnének eljutni a migránsok.

A felvételt Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője is meghallgatta. Véleménye szerint a szerb menekültügyi hatóságok is megerősítették, hogy azok között, akik szervezetten próbáltak áttörni a magyar határon, voltak, akik a közelmúltban Szíriában a dzsihadista erők utolsó állásain tartózkodtak.

Speidl Bianka hozzátette, akik most érkeznek – az előéletük miatt – nem lesznek szabálykövető, törvénytisztelő európai állampolgárok.

„Mindenképpen az európai társadalomra veszélyes emberekről van szó.Azt, hogy ezt milyen formában fogjuk megtapasztalni, hétköznapi arroganciában, bűnszervezetekbe való betagozódásban, vagy a későbbiekben, adott esetben merényletek végrehajtásában, nem lehet pontosan megmondani, de az egészen biztos, hogy nem dolgozni érkeznek ide” – fogalmazott a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.

Biztonságpolitikai szempontból a mostani migrációs hullám azért is veszélyes, mert magával hozhatja az iszlamizmust – mondta a Migrációkutató Intézet igazgatója, Dezső Tamás az M1-en. Hozzátette: bár az Iszlám Állam elvesztette a fennhatóságát a területei felett, a kurdok által fenntartott fogolytáborokban lévő tizenkétezer iszlamista közül sokan megszöktek.

„Akik most jönnek, azokat fokozottabban kell figyelni, mertaz Iszlám Állam szétesése után sokan szóródnak szét a világban” – mondta Dezső Tamás. Szerinte azok, akik 2015 szeptemberében érkeztek, sokkal inkább menekültek voltak, mint azok, akik most. Hozzátette, akkor is voltak közöttük iszlamisták.

A szakember szerint a legnagyobb kérdés, hogy a balkáni útvonalon feltorlódott migránsok száma mikor éri el azt a kritikus tömeget, ami már gondot okozhat egy áttörésnél.

hirado.hu - M1 Híradó