Koronavírus - Hatszáz európai akar hazatérni Kínából

2020. január 29. 21:39

Közel 600 európai uniós állampolgár akar hazatérni Kínából az új koronavírus terjedése miatt - közölte szerdán Brüsszelben az Európai Bizottság.

Mintegy hatszáz olyan uniós állampolgár tartózkodik Kínában, akik el szeretné hagyni az országot, de jelenleg ezt nem tudják megtenni - közölte Janez Lenarcic válságkezelési biztos.

Az érintettek Ausztria, Belgium, Bulgária, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Románia és Spanyolország állampolgárai - tette hozzá a biztos. Egyes uniós tagállamok még nem közöltek valamennyi információt az állampolgáraikról.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy hét magyar szeretne hazatérni Kínából.

Franciaország szerdán beindította az európai polgári védelmi eljárást, hogy jobban lehessen koordinálni az uniós állampolgárok hazatelepítését Vuhanból, a járvány gócából.

A francia hatóságok szoros kapcsolatban állnak a kínai hatóságokkal, hogy kidolgozzák a járatok műveleti részleteit - mondta Janez Lenarcic.

Két járatot irányoztak elő a hazatelepítéshez, a légi szállítás költségeihez az Európai Bizottság is hozzájárul.

A bizottság azt ajánlja az uniós alkalmazottaknak, hogy függesszék fel vagy napolják el a nem halaszthatatlan kínai utazásokat.

Sztella Kiriakidesz egészségügyi biztos emlékeztetett, hogy négy megbetegedést észleltek Németországban, négyet pedig Franciaországban.

Az unió horvát elnöksége fontolóra vette, hogy a közeli napokban összehívja az uniós egészségügyi miniszterek rendkívüli tanácskozását.

A finn Egészségügyi és Népjóléti Intézet (THL) szerdán Helsinkiben jelentette be, hogy egy Vuhanból érkező kínai turistánál lappföldi látogatása során bizonyosodott be a fertőzés. A 32 éves nőt Rovaniemiben elkülönítve ápolják. Aggodalomra nincsen ok - közölte Mika Salminen, a THL igazgatója.

Stájerországban három gyanús esetet találtak - közölték szerdán az osztrák tartomány egészségügyi hatóságai.

A pácienseket egy grazi kórház fertőző osztályán ápolják - tudatta az intézmény orvos igazgatója, Michael Lehhofer az APA osztrák hírügynökséggel.

Szerdán egy amerikai repülőgép mintegy 200 amerikai állampolgárt szállított haza Vuhanból. A gép a kaliforniai Riverside-ban lévő katonai támaszpontra szállt le. Az amerikai kormányzat által kimenekített utasokat az amerikai egészségügyi hatóságok megfigyelik.

A legnagyobb német légitársaság, a Lufthansa szerdán bejelentette, hogy felfüggeszti kínai járatait, miután négyen megbetegedtek a koronavírustól Bajorországban. A járatok törlése február 9-ig érvényes, míg a Lufthansa leányvállalatai, a Swiss Air és az Austrian Airlines kínai járatai még egyszer felszállnak, de ennek időpontját a vállalat nem közölte. A Hongkongba tartó járatok továbbra is közlekednek.

Leállította valamennyi kínai járatát a British Airways brit és az Americain Airlines amerikai légitársaság is. A brit légitársaság Sanghajba és Pekingbe közlekedtet járatokat. A repülést azután függesztették fel, hogy a brit külügyminisztérium figyelmeztetést adott ki, hogy akinek nincs halaszthatatlan dolga, ne utazzon Kínába. A figyelmeztetés Hongkongra és Makaóra nem vonatkozik.

A Finnair finn légitársaság március végéig felfüggesztette pekingi és nankingi járatait.

MTI