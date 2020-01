Magyar György irodájának félmilliárdot fizettek ki

2020. január 30. 10:42

Magyar György egy múlt heti tévés beszélgetésben azt állította, hogy már évek óta nem foglalkoznak börtönkártérítési ügyekkel, és börtönbizniszről pedig nem is tud. Azt nem árulta el semmilyen médiumnak, hogy mennyit keresett eddig ő és az irodája ilyen kártérítési ügyeken. Most viszont az Origo megszerezte a pontos számokat, ezek alapján pedig nagyon jövedelmező üzlet elítélt bűnözőknek kártérítési pert intézni: Magyar György és irodája eddig összesen több mint félmilliárdot perelt vissza az államtól, 544 millió forintot. És összesen 419 ilyen ügyet intézett.

Magyar György ügyvéd az ATV Egyenes beszéd című műsorában nemrég azt állította, hogy ügyvédi irodájával már három éve nem vállalnak börtönkártérítési ügyeket, és egyértelműen érzékeltette, hogy semmi köze a börtönbizniszhez. Ugyanakkor az Origónak pontos adatokat sikerült szereznie arról, hogy mennyi pénzt nyertek el a magyar államtól azok az ügyvédek, akik jogerősen elítélt bűnözők nevetséges indokaira hivatkozva milliárdokat kapnak kártérítésként.

Az ilyen ügyvédek közé tartozik Magyar György és ügyvédi irodája is: csak ők egyedül több mint félmilliárd forintot pereltek ki az államtól. A jogász, aki a 2018-as országgyűlési választások idején Siófok 4-es számú választókerületében indult az MSZP-Párbeszéd jelöltjeként, a számok alapján egyértelműen az egyik legsikeresebb szereplője az ilyen jellegű pereskedéseknek.

Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy Brüsszel szerint már az is kínzásnak számít, ha például egy cellába nem süt be eléggé a nap. Hazai ügyvédek és civil szervezetek pedig egyből kihasználták ezeket a kiskapukat, és több mint 12 ezer ügyet vittek az Emberi Jogok Európai Bírósága elé.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy van olyan elítélt bűnöző, aki nyolc és fél év fogva tartás után majdnem nyolcmillió forintot kaphatott. Az ítéleteket az is segíti, hogy az uniós szabályozás nemcsak azt bünteti, ha nem elég nagyok a börtön ablakai, de azt is kínzásként definiálja, ha eggyel több gyilkost tesznek egy olyan cellába, ahol nem fallal, hanem függönnyel választották el a közös helyiséget a vécétől.

Az állam 2015 óta tízmilliárd forint körüli összeget fizetett ki kártérítés gyanánt. Arról megoszlanak a vélemények, hogy ebből mennyi marad az ügyvédeknél, és mennyi jut el a bűnözőkhöz; gyakran több marad az ügyvédeknél. Magyar György ügyvéd még 2013-ban nyilatkozott úgy, hogy jóformán bármelyik fogvatartott elviheti az ügyét egészen Strasbourgig, és ez nekik egy fillérjükbe sem kerül. Magyar akkor összességében 30 milliárd forintra becsülte azt az összeget, amelyet a magyar államnak elvben ki kellene fizetnie a fogvatartottak kártérítése címén – írja az Origo.

A Magyar Nemzet mostani megkeresésekor Magyar György ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem adott választ arra a kérdésre, mennyi bevételük származott a magyar állam ellen indított perekből.

A portál megadja a választ: 419 ügy után 544 millió forintot kellett fizetni a Dr. Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda munkája után. És ami szintén érdekes: az ő ügyvédi irodájuk intézte Magyarországon a második legtöbb börtönkártérítési pert.



