Erdély: Erdőtelepítésbe fognak a székelyudvarhelyi Szarkakő környékén

2020. január 31. 10:41

Öt hektárnyi területet ültetne be őshonos fafajtákkal idén tavasszal Székelyudvarhely városvezetősége. A település határában tavaly vásároltak területeket, a most körvonalazódó, rendhagyó tervbe cégeket, intézményeket, magánszemélyeket és diákokat is bevonnak. A mezőgazdasági terület bozótos részét előbb megtisztítják, majd beültetik őshonos fafajtákkal. Képünk illusztráció •

Kép: Barabás Ákos

Székelyudvarhely önkormányzata tavaly több ingatlant is vásárolt, ezek egyike a Szarkakő alatti 33 hektáros mezőgazdasági terület, amelynek egy része bozótos, a többi pedig kaszáló. „A szóban forgó területet eddigi tulajdonosai már nem használták. Az ingatlan megvásárlásával a város célja az erdős terület bővítése, hozzájárulva ezáltal a klímaváltozás megfékezéséhez, illetve kiemelt szempont a lakosság tűzifaszükségletének kielégítése is” – közölte a polgármesteri hivatal sajtóosztálya. Első lépésként a bozótos részt tisztítják meg, majd szakszerűen erdős területté alakítják. „A kaszálós részeken facsemetéket ültetünk, főleg cserefát, bükkfát, juharfát, ezáltal hosszú távon ebből is erdős területet képezve” – sorolták az illetékesek.

A Szarkakő Székelyudvarhely egyik legkedveltebb kirándulóhelye, így környezetének megóvása, zöldebbé tétele is közösségi cél, ezért a kezdeményezők a lakosságot is bevonják a projektbe. Tavasszal a kaszálóhoz tartozó területből öt hektárnyira szeretnének csemetéket ültetni, a munkába pedig helyi, környezetszennyező tevékenységet folytató cégeket, továbbá intézményeket, csoportokat vagy magánszemélyeket is bevonnak. „Jelentkezni is lehet, illetve küldünk a vállalkozóknak, intézményeknek meghívót is. Nem anyagilag kell támogatni a projektet, hanem az ültetésbe kellene bekapcsolódni” – hangsúlyozta Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője.

Az erdőtelepítésbe a város tanintézeteit is bevonnák, hogy ezáltal az iskolások is részesülhessenek a csemeteültetés élményében. A kezdeményezést az erdészeti hivatal is támogatja, szakmai irányításukról már korábban biztosították a polgármesteri hivatalt, közölte a sajtóosztály. Hozzátették, mind a Hargita megyei prefektúra, mind az erdészeti igazgatóság példaértékűnek tartja a projektet, és követik annak megvalósítását. A bekapcsolódni vágyók a polgármesteri hivatal mezőgazdasági irodájában vagy az intézmény online felületein jelentkezhetnek február 28-áig.

Kovács Eszter

