Brit nagykövet: a kilépés után szuverénebb lesz az Egyesült Királyság

2020. január 31. 12:04

Az Európai Unióból való kilépéssel szuverénebb lesz az Egyesült Királyság, mert függetlenebb politikát folytathatnak, és visszanyerik az irányítást a gazdaság és a migráció területén is - közölte az Egyesült Királyság budapesti nagykövete pénteken az M1 aktuális csatornán.

Iain Lindsay - MTI/Soós Lajos

Iain Lindsay úgy fogalmazott, hogy különleges nap a pénteki, mert az Egyesült Királyság több mint negyven év tagság után lép ki az EU-ból. Szombattól elkezdődik az átmeneti időszak, amely alatt a jövőbeli kapcsolatokról folytatnak tárgyalásokat az EU-val.



Azt mondta, hogy az Egyesült Királyság a világ ötödik, Európa második legnagyobb gazdasága, a kilépéssel pedig lehetőségük lesz saját kereskedelmi szerződéseket kötni. Szeretnék erősíteni a kapcsolatot az EU-n kívüli országokkal, például az Egyesült Államokkal, Kínával, Japánnal, de ez nem jelenti azt, hogy az EU-s tagországokkal romlik majd a viszony. Sőt az a cél, hogy az átmeneti időszakban még szorosabb kapcsolat alakuljon ki közöttük, ezért az EU-val kötött kereskedelmi megállapodások is nagyon fontosak lesznek - hangsúlyozta.



A migrációval kapcsolatban elmondta: az Egyesült Királyság lakossága évről évre Debrecen lakosságával egyenlő mértékben nő, tízévente Budapest méretű a lakosságnövekedés. A kilépés után az ország fogja meghatározni a bevándorlási szakpolitikát, így az embereket képzettségük alapján és nem földrajzi okok vagy törvények alapján engedik majd be - tette hozzá.



Kiemelte, hogy a már ott élő magyaroknak nem kell félniük, nem kell elhagyniuk az országot, mert őket - csakúgy mint a többi európai uniós állampolgárt - szívesen látják ott. A magyarok év végéig továbbra is mindenféle korlátozás nélkül mehetnek az Egyesült Királyságba élni, tanulni és dolgozni - fűzte hozzá.



Iain Lindsay szerint az Egyesült Királyság és Magyarország között erős kapcsolat van. Az ország az ötödik legnagyobb befektető Magyarországon, és 60-70 ezer magyar iskolásra számít jövő nyáron a középiskolások ingyenes külföldi nyelvtanfolyamainak keretében.



A kapcsolatot tovább szeretnék erősíteni, mert az elmúlt 3-4 évben nem volt más EU-s ország, amelyik annyira "megértő, pozitív, konstruktív és tisztelettudó" volt a kilépési folyamat alatt mint Magyarország - mondta a brit nagykövet.



MTI