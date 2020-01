Benedek Zakariást választotta képviselőházi frakcióvezetőjévé az RMDSZ

2020. január 31. 15:08

A nagyszebeni Benedek Zakariást, a bukaresti képviselőház infrastruktúra- és szállításügyi szakbizottságának tagját választotta képviselőházi frakcióvezetőjévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) pénteken.

Benedek Zakariás - szekelyhon.ro

A szövetség Hargita megyei listájáról 2016-ban megválasztott képviselő az MTI-nek telefonon elmondta: törvényhozói mandátumát az RMDSZ szórványstratégiájának köszönheti. A szövetség azóta alapszabályba is foglalta, hogy minden parlamenti választáson bejutó helyet biztosít valamely szórványközösség képviselőjének.



Hasonlóképpen a frakcióvezetővé választásánál is szerepet játszott az a szempont, hogy ne csak székelyföldi, és partiumi törvényhozóknak, hanem belső-erdélyieknek is lehetőségük legyen vezető tisztséget betölteni az RMDSZ-ben. A szovátai kihelyezett frakcióülésen végül Benedek Zakariást 11 szavazattal választották a frakció élére, míg ellenjelöltje, Csoma Botond Kolozs megyei képviselő 9 voksot kapott.



Az új frakcióvezető az MTI érdeklődésére leszögezte, nincsenek személyes ambíciói, az RMDSZ korábban meghatározott törvényhozási prioritásait akarja érvényesíteni a házbizottságban és a többi parlamenti párttal folytatandó egyeztetéseken: egyebek mellett az RMDSZ családtámogatási programját, a kataszteri törvény, a levéltári törvény, és a közigazgatási kódex elfogadását próbálja majd sürgetni.



Korodi Attila, aki a 2016-os decemberi parlamenti választások óta vezette a frakciót, azért lépett vissza, mert - Ráduly Róbert jelenlegi polgármesterrel együtt - versenybe száll azokon az előválasztásokon, amelyeken az RMDSZ kiválasztja csíkszeredai polgármesterjelöltjét.



"A bukaresti politikában nagyon sokszor úszunk az árral szemben, sokszor érezzük azt, hogy nem tudunk egyről a kettőre lépni, ahogyan azt is, hogy amit felépítünk ma, az holnap kár romokban hever. És újra kell kezdeni. Ez a dolgunk: megvédeni, és bővíteni azokat a kisebbségi és közösségi ügyeket érintő törvényeket, amelyek jobb, élhetővé teszik szülőföldünket" - tekintett vissza Facebook-bejegyzésében frakcióvezetői mandátumára a leköszönő tisztségviselő.



Az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetését továbbra is Cseke Attila Bihar megyei szenátor látja el.

MTI