Rebrov: Megtaláljuk a módját a gólszerzésnek

2020. január 31. 15:25

A bajnokcsapat vezetőedzője a következő futballmérkőzés előtt reméli, a Paks elleni motivált játékot a Kisvárda elleni mérkőzésre is átmenti a Freencváros.

Rebrov - fradi.hu

A Fradi február 1-jén, szombaton 17 órától a Kisvárda otthonában lép pályára az NB I 18. fordulójában. Az együttes egy héttel ezelőtt folytatta szereplését a hazai pontvadászatban, akkor 4-0-s magabiztos sikert aratott a Paks ellen hazai környezetben.

- Egy kicsit korán kezdődött el a tavaszi szezon, de ne feledjük, a feltételek a riválisaink számára is ugyanezek voltak. A Paks elleni mérkőzésen megfelelő hozzáállással játszottunk, sokkal agresszívebbek voltunk ellenfelünknél, így több helyzetet tudtunk kialakítani, ezt örömmel láttam a rövid, háromhetes felkészülés után. Szép gólokat szereztünk, szóval elégedettek lehetünk, de a következő meccseken is ugyanezt a hozzáállást, motivációt várom el a csapattól – mondta Sergei Rebrov.

Az ukrán vezetőedző ezúttal sem számít könnyű összecsapásra a kisvárdaiak ellen.

- A Kisvárda ellen rendre szoros mérkőzéseket játszunk, az elmúlt két alkalommal is egygólos különbséggel sikerült megszereznünk a három pontot – folytatta Rebrov. - Ez is mutatja, hogy egy jól szervezett csapat vár ránk szombaton, nem lesz könnyű feltörnünk a védelmüket. A játékosaim keményen edzettek a héten, mindig csak az előttük álló feladatra koncentrálnak. Biztos vagyok benne, hogy most is megtaláljuk a módját a gólszerzésnek, ahogy azt mindig tesszük. Magabiztos előnyünk van a tabellán, csak tennünk kell a dolgunkat, hogy meg is tartsuk azt.

fradi.hu