Megdőlt a napi melegrekord

2020. január 31. 15:46

Január utolsó napján megdőlt a napi melegrekord - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután Facebook-oldalán.

Azt írták: fél háromkor Drávaszabolcsban 16,7 fokot mért az automata mérőműszer, így ezzel megdőlt az 1965-ben Homokszentgyörgyön regisztrált napi csúcs. A szomszédos Kémesen is 16,5 fokot mértek, de a rekord Drávaszabolcsé.



A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén néhány hegyvidéki és közvetlenül a Balaton partján lévő mérőállomást leszámítva mindenütt 11 fok fölé melegedett a levegő a délután folyamán.



Érdekességként azt is megjegyezték, hogy az északkeleti határvidéken a rekordhoz képest nagyjából 14 fokkal volt hidegebb.



Az előrejelzés szerint a hétvégén, február első napjaiban is enyhe lesz az idő. Többfelé 15 Celsius-fok körül alakulnak majd a maximumok.



MTI