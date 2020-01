Titkosszolgálati jelentés: már 150 francia városrészben irányít az iszlám

2020. január 31. 18:17

Egy francia titkosszolgálati jelentés szerint 150 olyan kerület, városrész van Franciaországban, amely fölött átvette az irányítást a radikális iszlám. Mindez az elmúlt öt évben - pontosan 2015 óta vált ennyire aggasztóvá, amióta elindult a gyors és erőszakos bevándorlási hullám.

Kép: origo.hu

A január eleji Villejuif-i merényletet követően Christophe Castaner belügyminiszter utasítására egy különleges jelentés készült a Belbiztonságért Felelős Főigazgatóságon (DGSI). (Villejuif Párizs közeli elővárosa, nagyjából mintha Budapest viszonylatában Budaörsöt mondanánk, a metró is kimegy oda - egy bevándorló hátterű muszlim találomra járókelőket késelt egy parkban, egy férfit meggyilkolt, majd mielőtt be tudott volna menni a közeli plázába gyilkolni, a rendőrök agyonlőtték. Egyébként azokat a járókelőket, akik tudtak idézni a Koránból, nem bántotta.)

A dokumentumot nemzetbiztonsági okra hivatkozva tikosították, ennek ellenére - ahogy mondani szokták - kiszivárgott. A titkos jelentés elkészítéséhez a V4NA nemzetközi hírügynökség információi szerint Bernard Rougier-nek, a párizsi Sorbonne Egyetem arab országokra specializálódott közismert professzorának "Az iszlamizmus által meghódított területek" (Les territoires conquis de l'islamisme) című, hatalmas sikert aratott könyvét vették alapul.

A Les valeurs actuelles (VA) konzervatív hetilap cikkében emlékeztet arra, hogy Castaner már tavaly november 27-én körutasítást adott a prefektusoknak, hogy vegyék fel a harcot a radikalizálódással szemben, idén januárban pedig üzenetet küldött valamennyi francia prefektusnak, hogy azonnali hatállyal hozzanak létre értékelő-elemző csoportokat. Az elkészült, és azóta titkosított jelentés szerint Franciaországban nem kevesebb, mint 150 olyan kerület, városrész található, amelyben a radikális iszlám átvette az irányítást és az uralmat.

A jelentést a VA értesülése szerint egyetlen ember, Christophe Castaner kapta meg. A hetilap felhívta a figyelmet arra is, hogy a radikális iszlamizáció elleni harc nem csak a belügyminisztérium feladata. Ennek ellenére az illetékes tárcák, azaz az igazságügyi, az oktatási és a népegészségügyi minisztériumok nem tekinthettek be a jelentésbe, pedig az ügy a felelősségi körükhöz tartozik. A Journal du Dimanche hetilap egy, a dossziét jól ismerő újságírója szerint a miniszterek Macron nyomása alatt állnak, aki kemény javaslatokat vár tőlük a radikalizáció visszaszorítása érdekében.

Párizs, 2018. március 28. Emmanuel Macron francia elnök a dél-franciaországi túszdráma során meggyilkolt Arnaud Beltrame csendőr alezredes koporsója előtt a Párizsban rendezett temetésen. Öt nappal ezelőtt a marokkói származású, 26 éves Redouane Lakdim három embert megölt és tizenhatot megsebesített három támadásban.FORRÁS: Origo/MTI/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

A jelentésben nemcsak a párizsi külső kerületek, mint a migránsgettóként emlegetett Seine-Saint-Denis, szerepelnek (a migránsgettóban zajló bűnözésről az Origo itt és itt is írt), hanem Lyon és Marseille, valamint az ország északi régiói is. Ez a választási eredményekben is megnyilvánult: a belga határmenti kisvárosban, Maubeuge-ben például rendre 40 százalék körüli eredményt ér el a muszlimokat tömörítő Francia Muzulmánok Demokratikus Uniója (UDMF) ugyanennyire nyugtalanító Denin, vagy még inkább Roubaix, ahol ugyan hagyományosan sok muszlim élt, de rövid idő alatt nagyon súlyosan, erőszakosan radikalizálódtak.

Lydia Guirous, a jobbközép Republikánusok párt szóvivője külön bekezdést szentelt Roubaix-ban eltöltött gyerekkorára az "Allah nagy, de a Köztársaság is" (Allah est grand, la République aussi) című 2015-ben megjelent nagy sikerű könyvében. Az algériai politikusnő hat éves korától tizenkét éven keresztül élt a városban, és miután szülei ott maradtak, gyakran járt vissza, így szemtanúja volt a város rendkívül gyors radikalizálódásának. Ennek első jelei a halal hús és élelmiszer boltok, a lakóházakban nyitott, többnyire illegális „mecsetek", "imaházak" megjelenése, a radikális iszlám tanokat hirdető könyveket, újságokat forgalmazó, kávéházként is funkcionáló könyvesboltok elterjedése voltak.

A VA szerint ezeket a területeket szélsőséges szalafista imámok hatása alatt álló muszlimok tartják a kezükben. A lap szerint mára már olyan régiókban is megfigyelhető a trend, amelyekre senki sem gondolt korábban. Ide sorolható az Alpok lábánál fekvő, Svájchoz közeli, hagyományosan jómódú Haute-Savoie régió, vagy Ain, Annemasse, Bourg-en-Bresse és Oyonnax.

origo.hu