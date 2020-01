Brexit - Macron: a britek távozása "történelmi vészjelzés"

2020. január 31. 21:06

Az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból péntek éjfélkor "sokk" és "történelmi vészjelzés egész Európa számára" - mondta péntek este Emmanuel Macron francia államfő néhány órával a brit uniós tagság megszűnése előtt.

Kép: france24.com

"Ez a távozás sokk. Történelmi vészjelzés, amelyet mindegyik tagállamban, egész Európában meg kell hallanunk, és el kell gondolkodnunk rajta" - fogalmazott a francia elnök az interneten közzétett rövid nyilatkozatban. "A Brexit azért vált lehetségessé, mert túl gyakran tettük Európát a saját nehézségeink bűnbakjává, mert nem változtattuk meg eléggé Európánkat" - tette hozzá.



"Soha annyira nem volt még Európára szükségünk, mint most, szemben Kínával vagy az Egyesült Államokkal, az érdekeink megvédése érdekében" - hangsúlyozta Emmanuel Macron.



Európát ugyanakkor "szuverénebbé, demokratikusabbá, az állampolgárokhoz közelebb állóvá, azaz a mindennapjaikban egyszerűbbé kell tennünk annak érdekében, hogy világosabb európai projekt működjön" - vélte a francia elnök.



"Szomorú a mai nap, nem titkoljuk, de ez arra kell hogy ösztönözzön minket, hogy ezentúl másképp haladjunk" - hívta fel a figyelmet.



Emmanuel Macron szerint a Brexitet megelőző kampány - amely "hazugságokból, túlzásokból, leegyszerűsítésekből állt, olyan pénzek ígérgetéséről szólt, amelyek soha nem fognak megérkezni - bebizonyította, hogy minden pillanatban emlékeznünk kell arra, mire vezet a hazugság a demokráciáinkban".

A francia elnök kiemelte, hogy 2020 az átmenet éve lesz, egészen december 31-ig.



"Holnap a gyakorlatban semmi nem változik az Egyesült Királysághoz fűződő viszonyunkban" - hívta fel a figyelmet, jelezte, hogy "a brit állampolgárok továbbra is otthon érezhetik magukat Franciaországban, ma és holnap is".



A francia elnök azt is megemlítette, hogy a jövőbeni kapcsolatok tárgyalásai során az Európai Unióban maradó 27 tagállamnak egységesnek kell maradnia. Ennek érdekében fogadta pénteken Michel Barniert, az Európai Bizottságnak az Európai Unióból történő brit kiválás ügyében felelős főtárgyalóját.



Emmanuel Macron azt szeretné, ha az új partneri viszony erős lenne, de ugyanakkor igényes. Jelezte, hogy eltökélt abban, hogy a halászok, a gazdák, a vállalkozók, a kutatók, a munkások, a diákok érdekei megmaradjanak. "De ez nem ugyanolyan lesz, mint az a viszony, amelyet évtizedek óta ismerünk. Egyszerre nem lehet kint is meg bent is lenni. A brit nép úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót. Nem lesznek többé ugyanazok a kötelességei, de a jogai sem ugyanazok lesznek" - mondta a francia elnök.

MTI