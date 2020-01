Koronavírus - Államtitkár: nincs információ magyar fertőzöttről

2020. január 31. 21:39

Nincs információ arról, hogy Magyarországon bárkit is megfertőzött volna a koronavírus és arról sem, hogy külföldön lenne fertőzött magyar állampolgár - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.

Dömötör Csaba - sikerado.hu

ömötör Csaba hangsúlyozta, hogy minden egészségügyi intézmény felkészült az esetleges fertőzöttek fogadására, a kormány pedig operatív törzset hozott létre a szükséges intézkedések koordinálására.



Az államtitkár, kitérve a keddi röszkei határáttörési kísérletre, felidézte: Soros György korábban úgy nyilatkozott, hogy szükségesnek tartaná egymillió migráns bevándorlását Európába és ebben a tervben a határok jelentik a legnagyobb akadályt.



Továbbá sok olyan szervezetet pénzel, amelyek a migrációt segítik és jelenleg is százezres nagyságrendű migráns mozog a Balkánon - tette hozzá.



Vagyis a migrációs nyomás nemhogy csökken, hanem nő, ebben a helyzetben pedig szükséges a jogi és a fizikai határzár további megerősítése. Ez utóbbihoz anyagi segítséget várnak az Európai Uniótól is, hiszen nem csupán Magyarország, hanem az unió határait is védi a határzár - mondta.



Arról is szólt, hogy megkezdték a jogalkotási munkát a "börtönbiznisz" megfékezése érdekében, mert tűrhetetlen, hogy aktivista és ügyvédi csoportok, nemzetközi bírói fórumok támogatásával visszaéljenek a joggal.



Mint elmondta, 12 ezer "börtönpert" indítottak, és ami "megdöbbentő", hogy az összegek 60-70 százaléka ügyvédi letéti számlákra ment.



Most abban kell tisztán látni, hogy az ügyvédi számlákra érkező pénzekből mennyi ment az ügyvédeknek és mennyi az elítélteknek. Azt mondta: volt olyan ügyvédi iroda, amely 419 ilyen "börtönpert" vitt, és nagyjából fél milliárd forint érkezett a számlájára.



"Nincsen rendben", hogy ezek az ügyvédi csoportok és az elítéltek osztozzanak az adófizetői pénzeken - emelte ki.



Végül hangsúlyozta, hogy a kormány az elmúlt években segítő kezet nyújtott a romáknak munkahelyteremtés, oktatás és képzés formájában. Ezt a folyamatot akasztják meg az olyan külföldről pénzelt aktivista csoportok, amelyek például Gyöngyöspata esetében a kártérítés behajtásával térdre kényszerítenek egy egész települést saját céljaik érdekében - mondta Dömötör Csaba.



MTI