Újabb felvonás a Soros-Zuckerberg háborúban

2020. január 31. 22:17

Soros György szerint nem szabad Mark Zuckerberg kezében hagyni a Facebookot.

Soros György ismét nekiment Mark Zuckerbergnek. Pénteken cikket közölt a befektető a New York Times-ban, ahol ismét kijelentette, hogy a Facebook fejesének le kéne mondania pozíciójáról, ezzel újabb löketet adva az évek óta tartó adok-kapoknak a két milliárdos között. Soros szerint a Facebook gyenge szabályozási rendszere a politikai hirdetések terén Donald Trump győzelmét eredményezték 2016-ban. „Úgy gondolom Trump elnök és Mark Zuckerberg rájöttek, hogy érdekeik egybeesnek – egy újabb győzelem még több pénzt jelentene a Facebook vezetőjének” – írta Soros, majd hozzátette, hogy Sheryl Sandberg működésért felelős vezetőigazgatónak is be kéne nyújtania lemondását, sőt kényszeríteni kéne őket erre. „Egyszerű elvet követ Zuckerberg és Sandberg: ki akarják maximalizáni a profitot a következményekre való tekintet nélkül. Így hát feltétlenül meg kéne oldani, hogy ne maradhassanak vezető pozícióban” – emelte ki.

Soros és Zuckerberg harca legutóbb a januári davosi Világgazdasági Fórumon került elő, ahol hangot adott ismét meggyőződésének Zuckerberg és Trump feltételezett együttműködéséről. Zuckerberg ekkor is visszautasította a milliárdos kijelentéseit. 2018 januárjában is kritizálta Soros a Facebook vezetőségét a demokráciára fenyegető tevékenysége miatt. A Zuckerberg által ekkor elindított kutatását, melynek célja az volt, hogy tisztázza a Facebookot; többször is antiszemitának nyilvánították, hivatkozva arra, hogy Soros zsidó származású, és ez valójában egy ő ellene folytatott személyes támadás. Zuckerberg igyekezett ezeket a támadásokat is cáfolni.

mandiner.hu