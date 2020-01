Impeachment - Kulcsfontosságú szenátorok nem szavazzák meg tanúk beidézését

2020. január 31. 22:31

Kulcsfontosságú republikánus szenátorok jelentették be pénteken, hogy nem szavazzák meg tanúk beidézését a Donald Trump amerikai elnök ellen folyó alkotmányossági felelősségre vonási eljárás (impeachment) szenátusi tárgyalására.

Ezzel az impeachment eljárás várhatóan már a jövő héten lezárul. A demokrata párti szenátoroknak - akik szorgalmazzák tanúk beidézését - négy republikánus szenátor támogatására lenne szükségük ahhoz, hogy szavazattöbbségük legyen a tanúk beidézéséhez.



Összesen négy republikánus politikus habozott, és amerikai sajtójelentések szerint a demokraták többször is egyeztettek velük, hogy megpróbálják meggyőzni őket. De miután csütörtökön éjjel Lamar Alexander tennesseei szenátor bejelentette, hogy nem voksol igennel ez ügyben, pénteken Lisa Murkowski alaszkai politikusnő is közleményben tudatta: nem szavazza meg a tanúk beidézését.

Elizabeth Warren - bostonglobe.com

A szenátusi tárgyaláson pénteken, helyi idő szerint délután szavaznak a tanúk behívásáról. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője péntek délután úgy vélekedett, hogy jobb lenne elhalasztani a szavazást a tanúkról. Mint fogalmazott: nem akarja, hogy a szavazást "sötét éjszaka" tartsák meg.



Schumer egyébként az irodájában megbeszélést folytatott Lev Parnasszal, Trump személyes ügyvédje és tanácsadója, Rudy Giuliani egyik volt üzlettársával. Parnas a bírósági tárgyalására vár, és szabadlábon védekezik. Azzal vádolják, hogy jelentős összegeket kapott egy idegen hatalomtól arra, hogy beavatkozzék az amerikai választási folyamatba. Az ukrán születésű, de amerikai állampolgárságú Parnas szeretett volna részt venni a tárgyaláson, de a bokáján nyomjelzőt visel, ezzel pedig tilos a belépés a kongresszus épületébe. A kongresszus melletti irodaházakba azonban nyomjelzővel is beléphet, így járhatott Schumer irodájában is. A látogatás után közleményben tudatta: készen állna arra, hogy a tárgyaláson tanúskodjék mindarról, amit Giuliani ukrajnai tevékenységéről tud.



A demokraták változatlanul szorgalmazzák John Bolton menesztett nemzetbiztonsági tanácsadó meghallgatását. Bolton kéziratban lévő könyvéből egyébként a The New York Times című lap pénteken további részleteket közölt.



MTI