Kétszázezer gyereket menekítettek ki Szíriából

2020. február 1. 11:30

Csaknem 400 ezren kényszerültek otthonaik elhagyására Szíria északnyugati részén az elmúlt két hónap hadműveletei miatt, a menekültek fele gyerek – áll az Arabnews című szaúd-arábiai hírportál szombati, a Save the Children nemzetközi segélyszervezet adataira hivatkozó cikkében.

A szervezet az ENSZ becsléseit alapul véve azt közölte, hogy decemberben mintegy 315 ezren menekültek el otthonaikból, januárban pedig csaknem 75 ezren, közülük 37 ezer gyerek.

A jelentés hozzáteszi azt is, hogy január közepén alig egy hét alatt 34 gyerek és 13 nő vesztette életét különböző hadműveletek során. A Save the Children helyszínen lévő munkatársai szerint jelenleg is hosszú autókonvojok igyekeznek kijutni az északnyugat-szíriai Idlíb és a vele szomszédos Aleppó tartományból.

A héten a szíriai polgárháborút figyelő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) szintén azt közölte, hogy a kormányerők előrenyomulását kísérő ágyúzások és légicsapások miatt több környékbeli település szinte teljesen kiürült.

Csütörtökön Idlíbben tíz civil halt meg egy légicsapásban az idlíbi Aríha városában. A támadást sokan – köztük James Jeffreyt, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja – az orosz orosz légierőnek tulajdonította, ám Moszkva tagadta, hogy bevetéseket hajtottak volna végre a térségben.

A szíriai hadsereg tavaly indított offenzívát Idlíb és környéke ellen, a térség ugyanis a kormány ellen harcoló felkelők utolsó bástyája. A műveletet az orosz légierő támogatja. Az elmúlt hetekben a kormányerők több települést foglaltak vissza Idlíbben, kedden újra ellenőrzésük alá került a stratégiai fontosságúnak tartott Maarat an-Numan is, a tartomány második legnagyobb települése.

A jelenleg zajló hadműveletek célja a Damaszkuszt Aleppóval összekötő M5-ös autópálya visszafoglalása a felkelőktől.

hirado.hu - MTI