NB I - A Diósgyőr legyőzte a sereghajtót

2020. február 1. 22:11

A Diósgyőri VTK hazai pályán kétgólos győzelmet aratott a sereghajtó Kaposvári Rákóczi felett a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában.

A vendégek sorozatban hatodik idegenbeli bajnokijukon szenvedtek vereséget, ebből ötödször még gólt sem szereztek.



OTP Bank Liga, 18. forduló:

Diósgyőri VTK-Kaposvári Rákóczi FC 2-0 (2-0)



Miskolc, 3702 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Brkovic (20.), Fodor (22., öngól)

sárga lap: Kiss T. (64.), illetve Fodor (8.), Jakimiv (32.), Ádám (46.)



Diósgyőri VTK: Danilovic - Sesztakov (Vági, 37.), Polgár, Brkovic, Tamás M. - Márkvárt, Iszlai - Hasani, Rui Pedro (Egerszegi, 81.), Kiss T. (Cortes, 67.) - Ivanovski



Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics - Vachtler (Zsiga, a szünetben), Hegedűs D., Tarasovs, Fodor - Nagy J., Jakimiv (Trebotic, 68.) - Nagy R., Szakály A., Balázs - Ádám (Palic, 63.)



Kiegyenlített játékkal kezdődött a mérkőzés, majd a diósgyőriek fokozatosan magukhoz ragadták a kezdeményezést, melynek köszönhetően a félidő derekán három perc alatt kétgólos előnyre tettek szert Brkovic fejesgóljával és Fodor öngóljával. Az addig sem veszélyes vendégek hátrányban teljesen megzavarodtak, csak pillanatokig volt náluk a labda, de a szünetig nem tudta növelni előnyét a DVTK, sőt a pihenő előtt váratlanul majdnem szépített a Kaposvár.

A folytatásban is a diósgyőriek játszottak fölényben, a kaposváriak pedig egyáltalán nem adtak munkát Danilovicnak. A piros-fehérek a biztos vezetés birtokában az idő múlásával egyre inkább visszaálltak és gyors ellentámadásokra rendezkedtek be, de a vendégek a nekik átengedett nagyobb területtel sem tudtak mit kezdeni. A hajrában már kifejezetten hitehagyottan futballozott a Kaposvár, amely egyre reménytelenebb helyzetbe kerül, már most tíz pont választja el a bennmaradástól.

MTI