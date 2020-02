Az emésztőrendszeren keresztül is terjedhet az új kórokozó

2020. február 2. 12:08

Nemcsak cseppfertőzéssel, hanem az emésztőrendszeren keresztül is terjedhet az új koronavírus kínai kutatók szerint – számolt be a Hszinhua kínai állami hírügynökség vasárnap.

A vuhani egyetem Zsenminpi kórháza és a vuhani virológiai intézet szakértői több beteg székletmintájának és végbélnyílásának vizsgálatát követően jutottak erre a következtetésre. A Hszinhua szerint sok koronavírussal fertőzött páciens csak hasmenésre panaszkodott, és nem mutatott a vírusfertőzéssel járó klasszikus tüneteket, például lázat. A hasmenés annak jele lehet, hogy a vírus széklettel, illetve szájon át került a szervezetbe. A kézmosás hiánya és a rossz higiéniai körülmények megnövelik a fertőzés veszélyét. Kína egyes részein gyakoriak a nyilvános guggolós vécék.

Eközben a kínai hadsereg közölte: 1400 egészségügyi szakértőt küld a koronavírussal megfertőződött betegeknek újonnan épített vuhani kórházba, hogy segítse ellátásukat – számolt be a helyi állami média.

A kínai központi bank vasárnap bejelentette: 1200 milliárd jüant (csaknem 52600 milliárd forintot) különít el, hogy segítse a koronavírus által megtépázott gazdaságot.

Ausztrália és Új-Zéland kormánya úgy döntött, hogy hétfőtől beutazási tilalmat rendel el a Kínából repülővel érkező utasokra. A két hétig érvényes tilalom azokra is vonatkozik, akik csak átszállnának Kínában. Kivételt képeznek az adott országok állampolgárai, illetve az ott tartós időre tartózkodási engedéllyel rendelkezők és hozzátartozóik. Ausztráliában eddig tizenketten fertőződtek meg koronavírussal, Új-Zélandról még nem jelentettek megbetegedést.

Hasonló tilalom lépett érvénybe a Fülöp-szigeteken és az Egyesült Államokban is. Vasárnap Dél-Korea is bejelentette, hogy kitiltja területéről azokat a külföldieket, akik az elmúlt két hétben jártak a kínai Hupej tartományban. A döntés kedden lép életbe. Az indonéziai külügyminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy szerdától leállítják a légi forgalmat a délkelet-ázsiai ország és Kína között. Azok az utazók, akik az elmúlt két hétben Kínában jártak, nem léphetnek be Indonéziába – tette hozzá a tárcavezető.

Eközben folytatódik a Vuhanban élő külföldiek evakuálása: Szaúd-Arábia tíz diákot menekített ki az új koronavírus gócpontjának számító kínai metropoliszból – számolt be a szaúdi állami televízió diplomáciai forrásokra hivatkozva vasárnap.

Indonézia 238 állampolgárát evakuálta Hupej tartományból. A kimenekített embereket két hétig karanténban tartják. Kazahsztán 83 állampolgárát evakuálta Vuhanból, többségük diák. A kazah kormány elmondta, hogy az értük küldött repülőgép kirgiz, fehérorosz és örmény állampolgárokat is fedélzetére vett. A kimenekítetteket szintén karantén alá helyezik.

A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó új koronavírus (nCoV-2019) influenzához hasonló tüneteket okoz, és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. A vírus okozta járvány valószínűleg egy vuhani piacon indult tavaly decemberben. Kínában a legutóbbi, vasárnapi összesítések szerint több mint 13 ezer ember fertőződött meg, és 300-nál is többen meghaltak. A vírus további 20 országban jelent meg, halálos áldozatot Kínán kívül egyelőre csak a Fülöp-szigeteken szedett, ott egy kínai állampolgár halt bele a súlyos tüdőgyulladást okozó fertőzésbe.

MTI