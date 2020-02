Makkai Ádámot saját halottjának tekinti az Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020. február 3. 12:57

Makkai Ádámot saját halottjának tekinti az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a költő január 18-án, életének 85. évében hunyt el Budapesten – közölte hétfőn az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-vel.

A kétszeres Kossuth-díjas költő, műfordító és nyelvész 1935-ben született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait az ELTE magyar-francia szakán végezte. Az 1956-os forradalom leverése után az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. 1974-ben megalapította az amerikai nyelvészszövetséget, amelynek ügyvezető elnöke is volt. Metafizikába hajló, ironikus verseket írt és magyar költők verseit népszerűsítette angol nyelven. Folyóiratokat, antológiákat szerkesztett, és több egyetemen tanított nyelvészetet.

Kultúrtörténeti jelentőségű munkája az ezer oldalas költői antológia szerkesztése, amely angol (In Quest of the Miracle Stag) és magyar nyelven (A csodaszarvas nyomában: A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából) is megjelent – olvasható a közleményben. Mint írják, Makkai Ádámot 2011-ben Kossuth-díjjal tüntették ki a magyar költészetet világszerte népszerűsítő műfordítói munkásságáért, a rendkívüli formakultúrájú és páratlan nyelvi leleménnyel megírt költeményeiért, életpályája elismeréseként.

2016-ban a Magyar Szent István Rend kitüntetésben részesült és Kossuth Nagydíjat is kapott világszerte nagyra értékelt és a magyar költészet rangját emelő műfordításai, egyedülálló formavilágú és invenciózus költészete, kivételes művészi pályája, valamint értékteremtő oktatói és tudományos közéleti életműve elismeréseként. Makkai Ádámot 2019-ben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagjává választotta.

MTI