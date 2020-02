Csak érvényes zöldkártyával induljunk autóval az Egyesült Királyságba

2020. február 3. 15:33

A Brexit a nemzetközi gépjármű kárrendezés terén is érezteti hatásait. A Magyar Biztosítók Szövetsége azt tanácsolja, hogy – különösen az átmeneti időszakot követően – minden, Nagy-Britanniába induló gépjármű csak érvényes zöldkártyával keljen útra. Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból a nemzetközi gépjármű kárrendezési rendszerek működését is érinteni fogja: a Zöldkártya Rendszerrel és a gépjármű-biztosítási irányelvvel (MID) kapcsolatos következményeket évek óta folyamatosan elemezte az illetékes nemzetközi szervezet, a Council of Bureaux (CoB) erre a célra létrehozott munkacsoportja, és igyekezett olyan eljárásokat kidolgozni, melyek a Brexit esetleges kedvezőtlen hatásait csökkentik.

A CoB megítélése szerint a Brexit a brit gépjárművek által Magyarországon okozott károk kárrendezési folyamataira csak korlátozott hatást gyakorol majd – közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ). A Brexit átmeneti időszakát (a 2020. február 1. és 2020. december 31. közötti időszakot) követően azonban a gépjármű-biztosítási irányelv károsultvédelmi rendszere várhatóan nem lesz alkalmazható Nagy-Britannia esetében, így például egy Nagy-Britanniában balesetet szenvedett magyar állampolgár elveszíti azt az irányelvből következő jogát, hogy kárát Magyarországon, anyanyelvén érvényesítse a brit biztosító magyarországi kárrendezési megbízottjánál.

Jelenleg még nem világos, hogy mely országok esetében lesznek hatályban olyan megállapodások, amelyek az irányelvhez hasonló védelmet biztosítanak a Brexit után bekövetkezett balesetek áldozatainak, ezen a CoB és brit partnerei folyamatosan dolgoznak.

