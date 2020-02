NB I - A Honvéd ellen őrizheti meg hazai veretlenségét az FTC

2020. február 3. 17:31

A címvédő és listavezető Ferencváros a Budapest Honvéd ellen őrizheti meg hazai veretlenségét a labdarúgó OTP Bank Liga hétközi, 19. fordulójában, melynek során a harmadik helyezett Mezőkövesd a nehéz helyzetben lévő Újpestet fogadja, míg a második MOL Fehérvár FC Debrecenbe utazik.

Az FTC szombaton küzdelmes mérkőzésen, de végig fölényben futballozva nyert Kisvárdán, ezzel már 15 bajnoki mérkőzés óta veretlen, és a mostani idényben lejátszott nyolc hazai találkozójából haton győzött, kétszer pedig döntetlennel végzett. A papírforma szerint nem a Honvéd lesz az a csapat, amely megállítja a zöld-fehérek menetelését, a kispesti együttes ugyanis egy döntetlennel és egy vereséggel kezdte a szezon tavaszi részét. Giuseppe Sannino tanítványai Székesfehérváron 0-0-t játszottak, múlt szombaton pedig pályaválasztóként kaptak ki 2-1-re a Mezőkövesdtől.

A Ferencvárost hatpontos lemaradással követő MOL Fehérvár Debrecenbe utazik, ahol a december 30-án kinevezett vezetőedző, Vitelki Zoltán irányításával jelentősen megváltozott a csapat játéka. Az első tavaszi fordulóban a hajdúságiak 4-0-ra ütötték ki az Újpestet, amely aztán a legutóbbi körben épp a Fehérvártól kapott ki 1-0-ra. A felszálló ágban lévő Debrecen vendégeként tehát nehéz meccs vár a fehérváriakra, akiknek azért is fontos lenne a pontszerzés, mert az idény meglepetéscsapataként számon tartott Mezőkövesd hátránya csak két pont velük szemben.

Kuttor Attila együttese a téli szünet után is eredményesen szerepel, az újév eddigi két fordulójában két győzelmet aratott, előbb a Kisvárdát, majd a Honvédot verte. Most hazai közönsége előtt bizonyíthat újfent a borsodi csapat és mellette szól a papírforma: a fordulót nyitó kedd esti összecsapáson a három mérkőzés óta nyeretlen, szurkolói által is elhagyott Újpest lesz a vendég.

Az Muj4 Sport a Mezőkövesd-Újpest és a Ferencváros-Honvéd találkozókat élőben közvetíti. A Kossuth Rádió szerdán a 18 órakor kezdődő összecsapásokról 19.08-tól Körkapcsolásban tudósít, 20.12-től pedig a Ferencváros-Honvéd második félideje lesz hallható. Az m4sport.hu oldalon minden találkozót élőben lehet követni.



OTP Bank Liga, a 19. forduló programja:

kedd:

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 20.00

szerda:

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 18.00

ZTE FC-Kisvárda Master Good 18.00

Kaposvári Rákóczi FC-Paksi FC 18.00

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 18.00

Ferencvárosi TC-Budapest Honvéd 19.30



A tabella:

1. Ferencváros 17 13 3 1 35-15 42 pont

2. MOL Fehérvár FC 18 11 3 4 32-17 36

3. Mezőkövesd Zsóry FC 18 10 4 4 23-14 34

4. Puskás Akadémia FC 18 7 6 5 27-21 27

5. Diósgyőri VTK 18 8 1 9 21-25 25

6. Budapest Honvéd 18 7 4 7 20-22 25

7. Újpest FC 18 7 3 8 23-27 24

8. Debreceni VSC 17 7 2 8 29-30 23

9. Kisvárda Master Good 18 6 2 10 19-25 20

10. Paksi FC 18 6 2 10 22-33 20

11. ZTE FC 18 4 5 9 24-27 17

12. Kaposvári Rákóczi FC 18 3 1 14 16-35 10



Az 1. fordulóból elhalasztott Ferencváros-Debreceni VSC április 7-én pótolják.

MTI