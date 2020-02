Viharossá fokozódó szél, zivatarok is kialakulhatnak, havas eső is lehet

2020. február 4. 09:01

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére kedd éjfélig: eleinte a délnyugati, nyugati szél erősödik meg, majd délelőtt a gyorsan északnyugatira forduló szél előbb a Dunántúlon fokozódik viharossá. Estétől már északkeleten is viharos szél fog fújni északi irányból. A legerősebb lökések általában 70-100 km/h között várhatók, azonban a hegyvidéki részeken, valamint az északnyugati szélre érzékeny szélcsatornás részeken 100-120 km/h közötti lökések is lehetnek (északkeleten a Bodrogköz lesz a szélre érzékenyebb térség). Az esti órákra kissé csökkennek a széllökések értékei, de viharos lökések szerdára virradóan is várhatók.

Délelőtt a front betörésével egy időben a Dunántúlon (esetleg a középső országrészben is) néhol zivatarok is kialakulhatnak. A kevésbé szeles délnyugati tájakon zivatarok környezetében is lehet 80-100 km/h-s rövid idejű szélroham.

Sokfelé lehet nagyobb mennyiségű csapadékra számítani. A Tata-Szeged vonaltól északkeletre 10 mm feletti eső várható, északkeleten (Észak-Alföld, Északi-khg keleti része) 20 mm-t is meghaladhatja a 24 óra alatt leeső csapadék mennyisége. Késő délutántól, estétől a Zemplénben, Mátrában és Bükkben (valamint a Bakonyban, Budai hegyekben is) az eső átválthat havas esőbe, hóba. Ezeken a tájakon pár cm vizes, tapadó hó eshet.

met.hu