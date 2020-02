Délvidék: Szabadkán megszépül a szecessziós városközpont

2020. február 4. 10:00

Szabadka felismerte, hogy építészeti örökségének köszönhetően nagy lehetőségei vannak a turizmusban, viszont ezt az örökséget védeni és ápolni kellene. Az utóbbi időben inkább a botrányok borzolták a kedélyeket, hisz több értékes épületet is lebontottak, vagy eltüntették róluk azokat a díszeket, amelyek karakterüket adták.

Az egykori Szabadkavidéki Kereskedelmi Bank épülete - szecesszio.szegedvaros.hu

Bogdan Laban polgármester a tavalyi év végén többször is úgy nyilatkozott, hogy idén prioritást élvez majd a központ szecessziós épületeinek a felújítása. A Subotica.com portál most arról számol be, hogy elkészült a terv, hogy elsőként mely épületek kapják vissza régi fényüket.

A Korzó 4, a Branislav Nušić utca 2 és a Köztársaság tér 2 szám alatti épületek azok, amelyek felújítására 247 millió dinárból elsőként sor kerül. A célra a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság 200 millió dinárt biztosított, a város pedig további 47 millió dinárral toldotta meg az összeget. Egyébként mindhárom épület az átépítés alatt álló Népszínház szomszédságában található.

A város egyik legszebb épülete, a korzó 4 szám alatt látható egykori Szabadkavidéki Kereskedelmi Bank épülete, amit Komor Marcell és Jakab Dezső tervezett. A homlokzatot magyar népi motívumok díszítik. A turisztikai kiadványok általában arra hívják fel a nézelődők figyelmét, hogy az épületen az elegancia és az arányok harmonikus egysége milyen remek összhangot nyújt a színes sokféleségben sorakozó banki jelképekkel, és a Zsolnay-kerámiákba foglalt vagy plasztikusan a rózsaszín kőbe vésett magyar népi motívumokkal. Az ablakokat is hímzést idéző kerámia sorminták keretezik. A bank szimbólumai inkább az épület hangsúlyos, jól látható részein tűnnek föl. A kaptár például különböző anyagokból formálva a bejárati résznél kovácsoltvas díszítésként jelenik meg, míg a kiugró attikán már Zsolnay-kerámiából készült. A szorgosságot jelképező mókusfigurák szerényen simulnak az ablak kőszegélyébe. Érdekes motívumok az erkélytartó női szobrok, amelyek a sétálóutca felé könyökölnek, mintegy figyelik a járókelőket.

A Branislav Nušić utca 2 szám alatti bérpalotát a város építtette azzal a céllal, hogy a luxuslakásokat kiadva bevételhez jusson. Valaha nyomda is működött itt, de a szabadkaiak igazából úgy ismerik, hogy az egykori Ravel cukrászda épülete. Az átriumos palotát Vadász Pál tervezte, amely a bécsi szecesszió jegyeit viseli magán. Sarokrészének széles ívű megformálásával, hangsúlyos toronydíszével a főtér szembetűnő épülete. A szakirodalom szerint fölépítésekor a szecesszió funkcionális, non-ornamentális irányzatának előretörését hozta a díszesebb megoldásokkal szemben. A korában újszerű homlokzatú, elegáns megjelenésű épületen elsősorban a kiugró erkélyek játékának, az ablakok kellemes ritmusának és a tetőzet játékos formálásának köszönhető a térformák harmóniája. Szigorú, nemesen egyszerű geometriai alakzatok díszítik, visszafogott formavilágú részletekkel. Ilyenek például az erkélyek alján található mozaik lapokból kirakott stilizált madarak és kovácsoltvas maszkok. Ezek mellett alig tűnnek föl a toronysisak alatti fülkékben az arany háttér elé helyezett szimbolikus épületszobrok. A manzárd tető ötletes kialakításánál először jelenik meg Szabadkán új szerepkörben az üveg.

A három felújítandó épület közül a legrosszabb állapotban a Köztársaság tér 2 szám alatti épület található, amit Hajós Alfréd tervezett. Ez az egykori Magyar Általános Hitelbank épülete. A szakirodalom szerint a bank palotája a városháza körüli szecessziós tér kialakításakor épült, rendeltetéséhez illő tekintélyes méretekkel. A bank épületének lekerekített sarokrésszel kiképzett, folyamatos homlokzata a Köztársaság tértől indul és a Jovan Nenad cár térig húzódik. Masszív tömege egyetlen nagy ív, középső szakasza zártabb, míg két oldalsó földszinti övezete könnyedebb hatású.

A három épület Szabadka védett övezetében található, 1991 óta a paloták is műemléknek számítanak, ezért felújításuk restaurátori szakmai felügyelet mellett zajlik majd.

Németh Ernő

