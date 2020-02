Liget Budapest - Jövőre nyílik meg a Magyar Zene Háza

2020. február 4. 12:44

Elérte legmagasabb pontját a Magyar Zene Háza épületének tartószerkezete, a térszint alatti terekben pedig már előrehaladott állapotban vannak a kivitelezési munkák, a Liget Budapest program keretében épülő intézmény így 2021 második felében megnyithatja kapuit a látogatók előtt.

Az egykori Hungexpo irodaházak helyén egyedülálló komplexitású zenei központ jön létre: Budapest nem pusztán egy új koncerthelyszínnel gazdagodik, mert ez a Magyar Zene Házának csupán egyik funkciója lesz - hangsúlyozta az épület keddi sajtóbejárásán a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa.

Baán László elmondása szerint a világhírű japán építész, Fudzsimoto Szu által tervezett, hármas funkciójú épület egyaránt szolgál majd állandó és időszaki kiállítások otthonaként, fogad be zenei eseményeket és működik zenepedagógiai központként, a zenei beavatás színtereként.



A térszint alatt kap helyet a zene mibenlétét és történetét áttekintő állandó kiállítás, valamint egy időszaki kiállítótér is, amelynek első tárlata a magyar popzene történetét mutatja be. Az első szint rendezvénytérként működik majd számos bel- és kültéri zenei eseménnyel, míg a tetőtérben a zenepedagógiai műhelyeket helyezik el - közölte.



Baán László beszámolója szerint jelenleg már a térszint felett történik a szerkezetépítés és rövidesen helyére kerül az Európában egyedülálló üveghomlokzat, valamint a különleges, organikusan hullámzó tetőszerkezet is.



Gyorgyevics Benedek, a beruházó Városliget Zrt. vezérigazgatója hozzátette: a felszín alatti, kiállítótereknek is helyet adó szinteken már a kivitelezés végéhez közelítenek, jelenleg a szakipari munkákat végzik, melyek során beépítik a gépészetet, elektromos rendszereket, gipszkarton elemeket.



A vezérigazgató felhívta a figyelmet a Magyar Zene Háza korszerű energetikai rendszerére: a szinte zéró emissziós épület fűtését 120 talajszonda, hűtését pedig távhűtés fogja biztosítani.



A Magyar Zene Háza a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében épül, az évekig használaton kívüli, lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. A beruházásnak köszönhetően a Liget látogatói egy 10 ezer négyzetméteres, eddig elzárt zöld területet kapnak vissza a parkból, melyből mintegy 2700 négyzetméteres alapterületen épül fel a Magyar Zene Háza - emlékeztetett Gyorgyevics Benedek.



Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza szakmai munkacsoportjának vezetője kiemelte: az intézmény a zenét közösségi élményként fogja bemutatni, és nem csupán a klasszikus műfajokat, hanem a zene minden ágát vizsgálja majd.



Baán László az MTI-nek elmondta: a tervek szerint haladnak a szintén a Liget Budapest projekt keretében, a Magyar Zene Háza közelében épülő Néprajzi Múzeum munkálatai is.



Nem tapasztalható ellenben változás az új fővárosi vezetés elutasító álláspontjában a szintén a Városligetbe - a volt Petőfi Csarnok helyére - tervezett Új Nemzeti Galéria ügyében. Az intézmény elhelyezésére azonban "nincs B terv", hiszen az Új Nemzeti Galéria itt nyerné el igazán az értelmét és "az egész Liget Budapest projekt záróköve", legfontosabb, a nemzetközi láthatóságot is biztosító eleme lehetne - fogalmazott a miniszteri biztos, hozzátéve: még bízik a kormány és a főváros megegyezésében.

MTI