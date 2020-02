Magyar vezetőt neveztek ki az Iron Mountain afrikai üzletága vezetőjének

2020. február 4. 14:59

Az információ- és dokumentumkezelésben világelső Iron Mountain európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) üzletágának a vezetőjévé Szakonyi Andrást nevezték ki - közölte a társasag kedden az MTI-vel.

A magyar menedzser 35 országban felel a globális márka 7000 munkatársáért.



A három régió központi irodája Budapesten van.



A közgazdász szakember pénzügyi elemzőként kezdte pályafutását az amerikai General Electric Lighting-nél Clevelandben, majd a Budapest Bank Rt. GE Capital leánycégénél pénzügyi vezetőként dolgozott. Az Iron Mountainhez a GE Financial Advisors biztosítótársaságtól került, amelynek pénzügyi szervezetét vezette San Franciscóban.

Szakonyi András - bbj.hu



Az Iron Mountain Central Europe ügyvezető igazgatójává 2007-ben nevezték ki, ezt megelőzően 2003-tól az Iron Mountain Central Europe regionális pénzügyi és adminisztrációs igazgatója és cégvezetője volt. Feladatai közé tartozott az Iron Mountain közép-európai pénzügyi és adminisztrációs szervezetének irányítása, hat ország felügyelete, egy 20 fős nemzetközi pénzügyi csapat vezetése, fejlesztése, jogi és biztosítási ügyek koordinálása.



Magyarországon az Iron Mountain 2006 óta van jelen, és jelenleg több mint 300 embert foglalkoztat. Az elmúlt öt évben folyamatosan bővült a vállalkozás, tavaly 5,4 milliárd forintos árbevételt ért el a cég. Az Iron Mountain központi raktára a gyáli Prologis ipari parkban van, ezen kívül Győrben és az M5 Business Parkban is jelentős érdekeltségeik vannak.



Az 1951-ben alapított Iron Mountain Inc. világszerte vállalati ügyfelek iratait, film- és hanganyagait, elektronikus adathordozóit tárolja és kezeli.



Az Iron Mountain az információkezelési szolgáltatások területén piacvezető, és több mint 140 000 ügyfelet szolgál ki öt kontinens 39 országában.



Az Iron Mountain részvényeivel IRM néven kereskednek a New York-i tőzsdén.

MTI