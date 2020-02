Katasztrófavédelem: országszerte károkat okoz a viharos szél

2020. február 4. 15:47

Országszerte már több mint száz alkalommal riasztották a tűzoltókat kedd kora délutánig a vihar okozta károk miatt, ám személyi sérülés nem történt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Bácsán megdöntött egy fát a szél - kisalfold.hu

A tájékoztatás szerint, elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt kérték a tűzoltók segítségét, de több helyen a villamos vezetékek is leszakadtak.



A legtöbb beavatkozásra eddig az Észak-Dunántúlon, így Győr-Moson-Soporon, Fejér és Veszprém megyében volt szükség, de a fővárosban és annak környékén is jelentős feladatokat ad a viharos erejű szél - tették hozzá.



Sopronban egy autót, Győrben pedig három autót rongáltak meg lezuhanó faágak.



Veszprém térségében a 8-as főúton több helyen közlekedési lámpákat szakított le a vihar, a pápai Türr István Gimnázium tetejét pedig megbontotta az erős szél.



Továbbá több fa kidőlt a vihar következtében Veszprémben, Pápán, Cseszneken, Olaszfalu térségében, Nemesszalókon, Balatonrendesen és Balatonfüreden.



Komárom-Esztergom megyében, Tatabányán, szintén egy kidőlt fához riasztották a tűzoltókat, Dad településen pedig egy fa elektromos vezetékre dőlt.



Budapest II. kerületében, a Zsolt fejedelem utcában egy fa és egy oszlop dőlt rá egy személyautóra, a XVI. kerületben, a Thököly utcában egy fa vezetékre dőlt, a XI. kerületi Mezőkövesd úton pedig azért kérték a tűzoltók segítségét, mert egy fa személyautóra, kerítésre, illetve közvilágítási vezetékre dőlt.



A III. kerületben, a K-Hídnál és a Nánási úton is kidőlt fa akadályozta a forgalmat, XIII. kerületben, a Dráva utcában egy épület tűzfaláról pedig téglák hullottak a kövezetre - sorolták.



Ebben a helyzetben a katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint autójával ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen.



Figyelmeztetést adott ki a Főpolgármesteri Hivatal is a viharos időjárás miatt. Mint írják, keddre az erős szél miatt többek között a fővárosra és Pest megyére is másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, vagyis Budapest területén a legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 kilométer/órát is.



Ebben a helyzetben Budapest vezetése kéri a fővárosiakat, hogy mind gyalogosan, mind gépjárművel fokozott figyelemmel közlekedjenek, illetve a leszakadó ágak, hulló cserepek miatt körültekintően válasszanak parkolóhelyet.



Továbbá - folytatják - fokozott óvatosságra van szükségük a mozgásukban korlátozottaknak, az időseknek és a kisgyermekkel közlekedőknek is.



MTI