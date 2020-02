Nyomozást indítottak a nagykátai tanárfenyegető ellen

2020. február 4. 17:09

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomozás indult a nagykátai szakközépiskola azon diákja ellen, aki még pénteken leköpte tanárát és veréssel fenyegette meg. A diák ellen fegyelmi is indult.

Ám tette miatt akár börtönbe is kerülhet.

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indult büntetőeljárás a nagykátai rendőrkapitányságon az ellen a diák ellen, aki egy videófelvétel tanúsága szerint szidalmazta, köpködte és veréssel fenyegette tanárát a helyi ipari szakközépiskolában még pénteken.

„Az ilyen viselkedésre nincs mentsége sem a diáknak, sem a szülőnek, függetlenül attól, hogy ki milyen szociális körülmények között él” – fogalmazott a térség fideszes országgyűlési képviselője, Czerván György. A politikus az illetékes minisztérium és a kormány vizsgálatát kérte, mert nagyon hasonlóakról számoltak be gyöngyöspatai pedagógusok, akiket – elmondásuk szerint – szóban és fizikailag is bántalmaztak roma diákok. A nagykátai eset miatt fegyelmi eljárás indult az agresszív diák ellen, akit végső soron ki is zárhatnak az iskolából, a büntetőeljárás során azonban súlyosabb büntetés is várhat rá. A Büntetőtörvénykönyv ugyanis nemcsak a fizikai erőszakot rendeli büntetni, hanem a fenyegetést is, és a kiszabható büntetés egytől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet. A nagykátai szakközépiskolás, bár nem ütötte meg tanárát, ám agresszívan fenyegette, amiért ugyanaz a büntetés jár a Btk. szerint, mintha megütötte volna.

Nyomozás a tanárát fenyegető diák ellen

Időközben nem szüntette meg a nyomozási bíró a tavaly decemberben az osztályfőnöknőjét megkéselő diák letartóztatását. A tizenhét éves H. András Csaba egy rossz jegy ­miatt támadta meg az 51 esztendős B.-né N. Mónikát Győr egyik iskolájában. Az asszonyt több szúrás érte a hátán, az alkarján, így műteni is kellett, ez utóbbi miatt a sérülések nyolc napon túl gyógyulóknak minősülnek.

Az emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt letartóztatott diá­kot a győri börtönben, felnőttektől elkülönítve tartják fogva.

Ügyvédje, Faragó Péter indítványozta, hogy letartóztatás helyett rendeljék el a bűnügyi őrizetét – ez a régi büntetőeljárásról szóló törvény szerint házi őrizetnek felel meg –, ám továbbra is tartani kell a diák elrejtőzésétől, szökésétől, tanúk befolyásolásától, így marad a börtönben, annak ellenére, hogy levélben kért bocsánatot az áldozatától.

Faragó ügyvéd korábban levelekről beszélt, amelyeket H. András Csaba egyfelől az osztályfőnöknőnek, másfelől az osztálytársainak írt. Az osztálytársaknak írt levelet azonban az ügyészség visszatartotta, mivel a diáktársak tanúk, így a levél befolyásolhatná őket. Az ügyvéd szerint a tanárnőnek írt levélben a diák arról ír, soha nem volt olyan gondolata, hogy bántsa őt. „Elborult az agyam és egyáltalán nem emlékszem vissza a szúrásra…” – írta az elkövető, aki hosszasan fejtegeti, mennyire sajnálja, és hogy mennyire szeretné, ha megbocsátana neki a tanárnő.

Szemán László János

888.hu