Lavrov: Moszkvát aggasztja a NATO nagyszabású tavaszi hadgyakorlata

2020. február 4. 17:49

Oroszországot nagyon aggasztja az erőteljes amerikai katona részvétellel megtartandó Defender Europe 2020 hadgyakorlat, amelyre azonban úgy fog reagálni, hogy ne teremtsen fölösleges kockázatokat - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylapnak nyilatkozva.

A Defender Europa 2020 haditerve - southfront.org

Az orosz diplomáciai tárca honlapján kedden közölt interjúban Lavrov rámutatott, hogy az áprilisban és májusban megrendezendő hadgyakorlatra a tervek szerint a már Európába állomásozó egységekhez több mint 30 ezer egységnyi amerikai haditechnikát és 20 ezer amerikai katonát dobnak át.



"Összességében több mint 40 ezer ember vesz rész ezen a hadgyakorlaton Értelemszerűen reagálni fogunk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a folyamatokat, amelyek nagyon erős aggályokat keltenek, de úgy fogunk reagálni, hogy ne teremtsünk szükségtelen kockázatokat" - mondta a tárcavezető.



Rámutatott arra, hogy a hivatalos bejelentés szerint amerikai hadgyakorlat készül, amelyre meghívták a NATO-szövetségeseket is.



"Ennek egyik lehetséges oka, hogy az amerikaiak számára lényegesen egyszerűbb a saját utasításaik szerint maguknak megtervezni és végrehajtani mindent úgy, hogy még jelképesen se kösse meg őket a NATO-fegyelem. Noha az Egyesült Államok európai erőinek parancsnoka egy személyben a NATO európai erőnek főparancsnoka is" - nyilatkozott Lavrov.



A miniszter "abszolút indokolatlannak" nevezte a hadgyakorlatot, amelynek szervezőit azzal vádolta meg, hogy tovább kívánják növelni a feszültséget a térségben. Felhívta figyelmet arra, hogy az ellenlépéseit Oroszország a saját területén kívánja fonatosítani, mint ahogy a saját területén tárolja nukleáris fegyvereit is, ellentétben az Egyesült Államokkal.



A Németország és Lengyelország területén megtartandó Defender Europe 2020 gyakorlaton 18 állam vesz majd részt.

MTI