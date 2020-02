Fürjes: büszkék vagyunk, hogy a Puskás Aréna száz százalékban magyar

2020. február 4. 21:15

Fürjes Balázs államtitkár a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) budapesti, 83. kongresszusán kedden a Puskás Arénában azt mondta, büszke arra, hogy a létesítmény száz százalékban magyar részvétellel épült fel.

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár több fő elvet is felsorolt, amire az építésnél figyeltek: ezek egyike volt, hogy teljesen magyar legyen az aréna.



"Nagyon büszkék vagyunk, hogy a tervezéstől a kivitelezésig mindent hazai cégekre tudtunk bízni" - fogalmazott az államtitkár, aki szerint a múlt figyelembe vételével szerették volna a világ legjobb stadionját felépíteni, ami a labdarúgó-események mellett konferenciáknak, koncerteknek is otthon ad majd, ráadásul mindezt úgy, hogy "átlagos áron" építették.



A gálavacsorán beszédet mondott Martin Kallen, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) eseményszervező részlegének ügyvezetője is. Kiemelte, a Puskás Aréna nagyszerű létesítmény, rekordgyorsaságú felépítéséhez pedig gratulált az államtitkárnak.



"Még 105 nap van a kontinensbajnokság kezdetéig, amely egész Európát megmozgatja majd" - utalt arra, hogy idén 12 város, közte Budapest adhat majd otthont a labdarúgó Eb-nek. Hozzátette, a torna döntőjét reményeik szerint közel 300 millióan nézik majd a televízióban világszerte.





A kedd esti eseményen több jelenlegi és egykori klasszis sportoló is részt vett, így többek között Király Gábort, Kamuti Jenőt, Gera Zoltánt, Gyurta Dánielt és Babos Tímeát is megtapsolták a jelenlévők.

MTI