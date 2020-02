NB I - Kétszer egyenlített a Mezőkövesd az Újpest ellen

2020. február 4. 22:09

A Mezőkövesd döntetlent játszott hazai pályán az Újpesttel a labdarúgó OTP Bank Liga hétközi, 19. fordulójának nyitómérkőzésén.

A keddi találkozón kétszer is hátrányba került a hazai csapat - amely októberben idegenben legyőzte mostani ellenfelét -, végül azonban sikerült pontot mentenie.



OTP Bank Liga, 19. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 2-2 (0-1)



Mezőkövesd, 1582 néző, v.: Pillók

gólszerzők: Jurina (53.), Besirovic (88.), illetve Berecz (14., öngól), Novothny (57.)

sárga lap: Vadnai (62.), Besirovic (89.), illetve Onovo (37.), Banai (64.), Burekovic (91.)



Mezőkövesd: Szappanos - Farkas, Neszterov, Katanec, Vadnai - Karnyicki, Cseri, Berecz, Besirovic - Nagy D. (Jurina, a szünetben), Zivzivadze



Újpest: Banai - Balázs, Litauszki, Heris, Burekovic - Simon (Perosevic, 82.), Onovo, Csongvai, Pauljevic (Bacsa, 92.) - Calcan (Zsótér, 61.), Novothny



Kiegyenlített játék folyt a pályán az első félidőben, egyes szakaszokban az Újpest, más időszakokban a Mezőkövesd ragadta magához a kezdeményezést. A hazai együttes a nyolcadik percben közel állt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést, Cseri távoli bombája után a labda a felső lécről a gólvonal mögé pattant, de nem teljes terjedelmével, majd az első negyedóra végén egy szabadrúgást követő öngóllal a vendégcsapat került előnybe. A játék képe alapján nem érdemtelenül vonulhatott előnnyel az öltözőbe a fővárosi csapat, de a Mezőkövesd is igyekezett támadásokat vezetni, sőt, több lehetősége is volt, csak éppen a hazai játékosok nem voltak elég hatékonyak, illetve pontosak a végjátékban.

A második félidőre Kuttor Attila beállította a januárban igazolt bosnyák Marin Jurinát, aki előbb nagyszerű passzt adott, majd egy beadásra pontosan érkezett és egyenlített. Nagy lendülettel kezdte ezt a játékrészt a Mezőkövesd, egymás után vezette a támadásokat, ennek lett meg gyorsan az eredménye, de a másik oldalon több hazai játékos is hibázott, amit Novothny használt ki. A Mezőkövesdnél később is akadtak bizonytalanságok a védelemben, akár újabb gólokat is szerezhetett volna az Újpest és ezzel eldönthette volna a mérkőzést. A hazaiak viszont a hajráig már nem igazán voltak veszélyesek kapura, az utolsó percekben viszont igen, így összejött az újabb egyenlítés.

