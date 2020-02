Riasztás: ismét viharos szél söpör végig az országon

2020. február 5. 09:07

Viharos széllökések miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki szerdára az ország nagy részére az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az északnyugati, északi szél már reggel is sokfelé viharos lesz, de a reggeli, délelőtti óráktól tovább erősödik a szél. A legerősebb széllökések elérik a 95 kilométeres óránkénti sebességet, de a déli, délutáni órákban a Dunántúl nyugati felén, kiemelten az Alpokalja, Zalai-dombság, Bakony térségében 100 kilométert meghaladó szél is előfordulhat. A Dunántúl más részein, illetve esetleg a Tiszántúlon, Tisza vonalában, északkeleten is előfordulhat egy-egy 100 kilométer körüli lökés. A középső-északi országrészben (Pest, Nógrád, Heves térségében) kevesebb helyen és csak átmenetileg erősödhet 80 kilométer köré a szél. Csütörtökre virradó éjszaka viszont mindenhol veszít erejéből.

Forrás: met.hu

A nap első felében még lesznek erősen felhős területek, majd fokozatosan mindenhol csökken a felhőtakaró, délután már nagy területen derült vagy kissé felhős, napos idő várható. Reggel, délelőtt főként a Dunántúlon és az Alföldön lehet zápor, havas eső zápor, hózápor, majd megszűnik a csapadék.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű. Késő estére mínusz 2, 3 fok közé hűl le a levegő.

hirado.hu - met.hu