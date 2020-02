Nyilatkozatban állt ki a ditróiak mellett az Erdélyi Magyar Szövetség

2020. február 5. 16:52

Nyilatkozatban állt ki az idegengyűlölettel vádolt ditrói székelyek mellett az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) januári szövetségre lépése által alakult Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ).

A Csomortányi István EMNP-elnök és Mezei János MPP-elnök által jegyzett, az MTI-hez szerdán eljuttatott nyilatkozatban az EMSZ úgy véli: a ditrói események azt tanúsítják, hogy a román politikai elit és a román nyelvű média jelentős része folyamatosan kettős mércét alkalmaz az erdélyi magyar közösséggel szemben.

Az EMSZ szégyenletesnek találta, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szóvivője, Hegedüs Csilla, valamint európai parlamenti képviselői, Winkler Gyula és Vincze Loránt is "a ditróiakra támadtak" állásfoglalásukban, és úgy vélik, hogy a ditrói esettel kapcsolatos nyilatkozatai, állásfoglalásai miatt Asztalos Csabának, a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnökének is távoznia kell tisztségéből.

Az EMSZ azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a Ditróban kialakult helyzet a lakosság és a pékséget működtető vállalkozó közötti belső feszültség következménye, és a közösség román állammal kapcsolatos negatív tapasztalatainak az eredménye. Az semmi esetre sem az idegenellenesség és az intolerancia példája.

"Visszautasítjuk az erdélyi magyarság lejártatásának céljával zajló országos román médiakampány valamennyi vádját" - áll a nyilatkozatban. Az EMSZ emlékeztetett: korábban Lia Olguta Vasilescu, a dél-romániai Craiova polgármestere nem kívánatosnak tartotta, hogy a városát magyarul beszélő munkások lepjék el, Traian Basescu volt államfő pedig "komplexusos közösségnek" nevezte az erdélyi magyarokat, akik szerinte nem képesek más etnikumú személyeket elviselni a környezetükben. Érthetetlennek és károsnak tartották, hogy Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke a ditrói ügyben hivatalból indított vizsgálatot, de Lia Olguta Vasilescu vagy Traian Basescu magyarellenes kijelentései miatt ezt nem tette meg. Az EMSZ azt is felrótta Asztalos Csabának, hogy a román sajtónak adott nyilatkozataiban többször is a magyar kormány illegális migrációval kapcsolatos kommunikációját tekintette a ditróiak vélt idegenellenessége okának. Az EMSZ szerint Asztalos Csabának ezért azonnal le kell mondania.

Az EMSZ "égbekiáltó igazságtalanságnak" nevezte, hogy miközben, az "úzvölgyi magyarverés és temetőgyalázás" kapcsán a román állami hatóságok megtagadják a felelősségre vonást, Ditróban már több hatóság hivatalból indított eljárást és nyomozást.

Az EMSZ Kelemen Hunor nyilatkozatát is kifogásolta, melyben az RMDSZ-elnök a ditrói közösség egy részét is felelőssé tette a történtek miatt. A szövetség szerint az elmúlt száz évben gyakorlattá vált, hogy a magyar vezetők az objektivitás, vagy a megfelelési kényszer okán saját közösségüket is elmarasztaló nyilatkozatot tegyenek. Az ilyen kijelentéseket a többségi politikusok sokszor felhasználták a magyarok ellen, és nem viszonozták önkritikus nyilatkozatokkal.

"Az Erdélyi Magyar Szövetség legfőbb célja, hogy olyan választott vezetőink legyenek, akik megalkuvás, a bukaresti politikusoknak való megfelelési kényszer és gyávaság nélkül képviselik a magyar emberek érdekeit" - zárják nyilatkozatukat a szövetség társelnökei.

MTI