NB I - Döntetlen a zalaegerszegi kiesési rangadón

2020. február 5. 21:37

A Kisvárda 1-1-es döntetlent játszott a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójának szerdai játéknapján.

A pontosztozkodás nyomán a vendégek a 10., míg a hazaiak három pont lemaradással a kiesést jelentő a 11. helyen állnak. Előbbiek öt, utóbbiak három kör óta nyeretlenek az élvonalban.



OTP Bank Liga, 19. forduló:

ZTE FC-Kisvárda Master Good 1-1 (0-1)



Zalaegerszeg, 602 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Ikoba (77.), illetve Viana (31.)

sárga lap: Katelarisz (2.), Bobál D. (10.), Ikoba (85.), illetve Grozav (8.), Protic (38.)



ZTE FC: Demjén - Szépe, Bobál D., Lesjak, Bedi - Katelarisz, Gergényi - Stieber (Barczi, 71.), Mitrovic, Radó (Ikoba, a szünetben) - McWoods



Kisvárda Master Good: Dombó - Hej, Beriosz, Rubus, Protic - Lucas, Cukalasz (Simovic, 62.) - Obradovic (Sassá, 59.), Bumba, Grozav (Tischler, 87.) - Viana



A mérkőzés elején egyértelműen a Zalaegerszeg irányított, több veszélyes akciót vezetett, míg a Kisvárda egyáltalán nem adott munkát a hazai kapusnak. A kék-fehérek azért nem tudtak vezetést szerezni, mert amerikai csatáruk, Eric McWoods rendre célt tévesztett a befejezéseknél, ráadásul a játékrész derekán az ötös sarkáról az üres kapu fölé emelt. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, ugyanis a Kisvárda bő félóra elteltével Viana szépségdíjas, ollózó mozdulatával gólt szerzett. A hazaiak kissé megzavarodtak a bekapott góltól, aztán a szünet előtti percekben már ismét ők futballoztak fölényben, de egyenlíteniük nem sikerült.

A szünet megtörte a ZTE lendületét, a folytatásra kifejezetten lassúvá és töredezetté vált a játék. A Kisvárda majdnem másodszor is ollózásból szerzett gólt, ám ezúttal Sassá látványos lövését kivédte Demjén. A vendégek ezt követően is eldönthették volna az összecsapást, Grozav lövésénél például Szépe mentett becsúszva, de ahogy az első félidőben fordítva, úgy a másodikban is megbosszulta magát a sok kihagyott helyzet, azaz egyenlített a Zalaegerszeg. A hajrában kifejezetten pontatlan volt mindkét csapat, amihez valószínűleg az erős szél is nagyban hozzájárult. Ennek ellenére mindkét fél a maga javára fordíthatta volna a meccset, de végül igazságos pontosztozkodással zárult az összecsapás.

MTI