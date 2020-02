Külföldi pénzből támadná a Nemzeti Alaptantervet a baloldali írótársaság

2020. február 5. 23:57

A Szépírók Társaságához közel álló forrásból az Origo úgy tudja, hogy külföldi finanszírozással akarják felülírni a módosított Nemzeti Alaptantervet, amely ellen a baloldal széleskörű támadást indított. Ezt egy rendkívüli közgyűlésen tárgyalnák, más pontok mellett.

„Az új NAT szövegére is reagálni fogunk. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy már régóta érzékeljük a problémát, ami most a NAT-ban megtestesülni is látszik” – olvasható mindez abban az Origo birtokába került levélben, amit a Szépírók Társaságának egyik elnökségi tagja írt a szervezet tagjainak.

A levél írója, Czinki Ferenc bejelenti a tagoknak, hogy a NAT miatt egy „nemzetközi összefogás” részeként indított projektben vesznek részt, melynek többek között az is célja, hogy „kortárs irodalmat” juttassanak el általános iskolákba, középiskolákba és más olyan helyekre, „ahol valami akadályozza a hozzáférést” (ezek között börtönöket és kórházakat sorol fel, például). Emellett egyetemistáknak is kiegészítő képzést akarnak nyújtani – derül ki az Origo cikkéből. A levélben Czinki nem fejti ki, hogy ezt milyen akkreditáció alapján teszik.

Bár a terv rendkívül körmönfontan van megfogalmazva, az nyilvánvaló, hogy a börtönökkel ellentétben az iskolákban nem akadályozza semmi a hozzáférést, így egyértelmű, hogy a terv az, hogy külföldi pénzből írják felül a Nemzeti Alaptantervet – írja a hírportál.

A levélben külön kiemelte, hogy a megvalósítás szeptemberben indul, ha az Európai Unió támogatja a kezdeményezést.

