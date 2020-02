Menetet szerveznek a migránsok a magyar határ felé

2020. február 6. 16:43

Migránsok szervezkednek Magyarország déli határának túloldalán. Egy, az M1 birtokába került levélből kiderül, hogy tiltakozó menet indul péntek hajnalban a tompai határátkelőhöz. A levelet a balkáni útvonalon haladó migránsok között terjesztik. Azt akarják elérni, hogy Magyarország átengedje őket a határon. Kósa Lajos az M1-en arról beszélt, hogy a hasonló akciókat politikai provokációs szándékkal szervezik – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy, az M1 birtokába jutott levél szerint a migránsok péntek hajnalban menetet szerveznek Szabadkáról a magyar határ felé, séta a szabad áthaladásért elnevezéssel. A levélben, amelyet eljuttattak a legtöbb balkáni útvonalon tartózkodó migránshoz pontos utasításokat adnak a résztvevőknek arra, hogy hol és mikor gyülekezzenek, és mikor indul a menet.

A levél arról is informálja a migránsokat, hogy a végállomás a tompai határátkelőhely lesz. Ezenkívül arra is figyelmeztet, hogy elegendő mennyiségű ételt és vizet, valamint meleg ruhát vigyenek magukkal a menetelők. Felszólítják a levélben a menetelő migránsokat, hogy mindenki maradjon csendben, csak a felszólalók és a tolmácsok beszéljenek – írja a hirado.hu.

Egy a tompai határátkelő felé tartó bevándorlócsoport több tagjával is beszélt az M1 tudósítója, akinek a migránsok arról számoltak be, hogy a terveik szerint addig fognak maradni, ameddig át nem engedik őket a határon. A műsorban elhangzott, hogy arról is szó esett a migránsok között, hogy direkt készülnek arra, hogy a nemzetközi média is követni fogja a történéseket.

A magyar hatóságok figyelik az információkat, és tájékoztatják a szerb hatóságokat a tömeges határáttörési kísérletek szervezéséről – mondta az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke, Kósa Lajos csütörtökön az M1-en. Hozzátette: a múlt heti áttörési kísérlet is szervezett akció és szándékos provokáció volt, amelynek az volt a célja, hogy teszteljék, van-e a magyar határzárnak olyan gyenge pontja, ahol erőszakosan át lehet törni. „A törvények nem engedik meg azt, hogy Szerbiából tömeges határáttörési kísérletet szervezzen valaki, azonban a migránsokat óriási anyagi támogatással látják el” – mondta Kósa Lajos.

hirado.hu - M1