Elérte a migránsmenet a magyar határt

2020. február 6. 17:55

A Szerbiából, a vajdasági Szabadkáról indult migránsmenet tagjai a Kelebia-Tompa határátkelő szerbiai oldalán 2020. február 6-án. MTI/Molnár Edvárd

A Szerbiában indult migránsmenet csütörtök délután fél ötkor Tompánál elérte a magyar határt. A Kelebia-Tompa határátkelőt a magyar hatóságok ugyan lezárták, a migránsok mégis abban reménykednek, hogy - mivel gyerekek és nők is vannak a csoportban - a hatóságok átengedik őket - értesült az MTI tudósítója a helyszínről.

A mintegy 400-500 fős tömeg tagjai a határhoz érve leültek, és virágokkal az ölükben várják, hogy a magyar fél megnyissa a határt. Ez arra enged következtetni, hogy szervezett eseményről van szó, a migránsok úgy járnak el, ahogy az egyik kiszivárgott levelükben is szerepelt, békésen vonultak. A felhívásban szerepelt az is, hogy nem tűrnek semmiféle vandalizmust, atrocitást, békésen szeretnének átjutni a határon és továbbmenni Európa belseje felé.

A kiszivárgott levélben a szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy nagy számban lesz jelen a nemzetközi média, így a demonstráció híre gyorsan terjed majd, és a képek perceken vagy órákon belül az egész világon láthatók lesznek. Mindezek a jelek arra utalnak, hogy egy civil szervezet állhat a migránskaraván szervezése mögött.

A migránsok az újságíróknak elmondták, hogy Nyugat-Európában új életet akarnak kezdeni, szülőföldjükön ugyanis nem maradhattak.

A menetet a közösségi médiában zárt csoportokban szervezték hetek óta. A tervek szerint péntek hajnalban indultak volna el a magyar határ felé, ám miután a szerb hatóságok felfedték a tervet, korábban indultak el. A szerb rendőrség nem hivatalos információk szerint a múlt éjszaka már több tucat migránst begyűjtött, és rabszállító járművekkel a dél-szerbiai befogadóközpontba szállította őket.

A Kelebia-Tompa határátkelőhöz legutóbb 2015. szeptember 16-án vonult ekkora migránstömeg, egy nappal az után, hogy Magyarország lezárta határát, és a fizikai határzár miatt nem tudtak átjutni a röszkei átkelőnél az illegális bevándorlók.

A Szerbiából, a vajdasági Szabadkáról indult migránsmenet tagjai a Kelebia-Tompa határátkelő szerbiai oldalán 2020. február 6-án. MTI/Molnár Edvárd

Szerbiában jelenleg mintegy hatezer migráns tartózkodik, 2015 óta ilyen nagy számban nem jelentek meg a szerb-magyar határon, inkább a Horvátországgal és a Bosznia-Hercegovinával közös határszakaszon próbáltak meg továbbjutni Nyugat-Európába. Szakértők szerint a hideg idő miatt váltak egyre elszántabbá, ezért próbálkoznak Magyarország felé is.

Ideiglenesen lezárták a tompai határátkelőt



Szünetel az átléptetés a tompai közúti határátkelőhelyen csütörtök délután négy órától – közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, az intézkedés oka, hogy a szerb oldalon az átkelőhely közelében tartózkodó nagy létszámú migránscsoport miatt nem biztosítható a zavartalan átkelés.

Magyar rendőrök a Tompa-Kelebia határátkelő magyar oldalán 2020. február 6-án. MTI/Molnár Edvárd

A rendőrség azt kéri az utazóktól, hogy a hosszabb várakozás elkerüléséért válasszon másik átkelőhelyet. Délután „migránsmenet” indult Szerbiában Magyarország déli határa felé, az első emberek fél ötkor Tompánál érték el a határt – jelentette az M1 aktuális csatorna tudósítója a helyszínrő

Folyamatosan érkezik a tömeg a határ felé. A tudósító szerint a migránsok „egyre elszántabbak”.

Az elmúlt hónapokban megfigyelhető volt, hogy leginkább fiatal férfiak érkeztek a szerbiai határhoz, most viszont gyerekek és nők is csatlakoztak a menethez.

A szerb oldalon több száz migráns gyűlt össze és indult el, hogy átjusson a magyar határon. A migránsokat a közösségi médián zárt csoportokban szervezik hetek óta – mondta az M1 tudósítója. Elmondta azt is: eredetileg az volt a terv, hogy este Szabadkán gyülekeznek majd a migránsok, és pénteken hajnalban indulnak el a tompai határátkelő felé. A forgatókönyv azért változott, mert már szerda este több mint háromszáz migráns gyűlt össze a közeli Szabadka melletti erdős térségben.

A migránsok azt mondják békésen fognak demonstrálni a magyar határnál. A békés demonstrációra már egy hirdetményben is felhívták a migránsok figyelmét, megtiltották számukra a vandalizmust és az egyéb erőszakos viselkedést. Az M1 tudósítója szerint ezt egyelőre be is tartják az illegális bevándorlók, bár hozzátette: „mindegyik így indul, aztán látjuk, hová fajul”.

A szerb rendőrök semmit sem csinálnak, útjára engedik a migránsokat. A lezárt határrész előtt magyar rendőrök sorakoztak fel. A korábbiakkal ellentétben gyerekek is vannak a migránsok menetében, akiket eszközként használhatnak fel a felnőttek. A migránsok szinte kizárólag arab nemzetiségűek, főleg szírek, irakiak és marokkóiak. A korábbiaktól eltérően most nincsenek köztük pakisztániak és afgánok.

A köztelevízió helyszíni tudósítói szerint a menetben most nincsenek vezérek, helyettük hangadók vannak, akik a magyar rendőröket arról próbálják meggyőzni, hogy engedjék át őket.

A migránsok közül néhányan angolul próbálkoznak ugyanezzel. Egy ember a kordonok előtt fekszik. Később a migránsmenet résztvevőinek nagy része leült a kordonok mellé. Az arabok nem akarnak a magyar határ melletti tranzitzónában menedékkérelmet benyújtani, azt hangoztatják, hogy Németországba szeretnének eljutni. A migránsok beengedése nemcsak a hatályos magyar, hanem az EU-s jogszabályokat is megsértené.

Ráadásul nem is lehetne jelen körülmények között ilyen nagy számban regisztrálni őket. A migránsok korábban petíció átadását is kilátásba helyezték a magyar rendőröknek, de ebből aztán nem lett semmi.

A bevándorlók egy része is tisztában lehet azzal, hogy a magyar hatóságok nem fogják őket átengedni, a céljuk inkább a nyugati média figyelemfelkeltése lehet. Egyes migránsoknál olyan táblák láthatóak, hogy ők nem gazdasági bevándorlók – írta az Origo.

MTI