Kárpátalja: a Magyar Konyha Hetéhez az idén 21 vendéglátó csatlakozott

2020. február 7. 09:33

A február 20–23. között megrendezésre kerülő eseményről dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, Mester András, a Kárpátaljai Turisztikai Tanács (KMTT) elnöke, Tarpai József tiszteletbeli elnök, Fegyir Sándor professzor, a Regionális Turisztikai Szövetség elnöke és Pásztornyicki László, a KMTT elnökségi tagja, az Italia Snack & Pizza tulajdonosa számolt be részletesen. Jelen volt Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának és Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezetője, Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének elnök asszonya, a KMTT elnökségi tagjai, Berghauer Sándor alelnök és Bereczki István, a Borászati Bizottság elnöke.

Mester András felidézte a KMTT létrehozásának történetét, majd kiemelte:

– A legfontosabb célkitűzésünk volt egy szakmai szervezet létrehozása és a Kárpátalján élő magyar vállalkozók segítése. Azóta számos rendezvényt szerveztünk sikeresen. Ezek egyike a Magyar Konyha Hete, amely nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre. Az érdekessége, hogy hamarabb szerveztük meg az elsőt, mint ahogyan a szervezetünk létrejött. Fontosnak tartjuk, hogy a határon túlról és Ukrajna más megyéiből érkező turisták megismerjék a magyar konyhát – hangsúlyozta Mester András. Elmondta: kezdetben nehéz volt rávenni az éttermeket a részvételre, de 5 éve elértek arra a szintre, hogy ezúttal több mint 20 vendéglátóegység csatlakozott az eseményhez. Most már azoknak is fontos, akik miatt szervezik, vagyis a vállalkozók számára.

A másik esemény, amelyről hírt adtak: a Gasztrokalauz (Gasztronomicsnij putyivnik) szintén kapcsolódik a programhoz. Minden olyan kárpátaljai vendéglátóegységet tartalmaz, ahol magyar és kárpátaljai ételt kínálnak. Az ötlet 2018-ban született, amikor Grezsa István egyik kollégája, Ötvös Sándor főosztályvezető felvetette egy kárpátaljai gasztronómiai útikalauz kiadását. A miniszteri biztos támogatta, és így tavaly sikerült kiadni magyar nyelven. Azóta Magyarország szinte minden zugába eljuttatták. Felmerült a kérdés, hogyan tudnának összeállítani egy hasonlót az ukrajnai turisták számára. Nos, magyarországi támogatással ez is valóra vált. Meles Iván fordításában 2020 februárjában napvilágot látott a kiadvány.

– A könyv természetesen nem tükörfordítása a korábban magyarul megjelent kiadványnak, mert bár ugyanazt az ételt esszük, de más és más emlékeink vannak a szülői konyhából. Ez az eredeti könyv szlávosított változata, hiszen Kárpátalja legfőbb értéke a sokszínűség – jegyezte meg Grezsa István, aki elmondása alapján itt ismerte meg a „pelmenyit”, a „bánost”, a „borscsot”, a „szoljankát”, vagy akár a „saslikot”. – A célunk az volt, hogy növeljük Kárpátalja népszerűségét, és ne csak a határon túli turisták körében, hanem az országban élők között is. Ez a segítség is része annak a gesztuspolitikának, amelyet Magyarország évek óta folytat, hogy a többség számára is igyekszünk segítséget nyújtani – emelte ki a miniszteri biztos.



Fegyir Sándor megjegyezte, hogy 2019-re tervezték a megjelenését, de azzal, hogy idén látott napvilágot, szép kezdete az etnogasztronómia évnek, amelyet 2020-ban hirdettek meg Kárpátalján. Külön köszönetet mondott a magyar félnek azért, hogy a könyv túlment a magyarok etnikai övezetén, és egész Kárpátalját felölelte.

– Köztudott, hogy számos magyar történelmi emlékhely található a megye területén, és annak ellenére, hogy Kárpátalja nem tartozik a schengeni övezethez, nagy számban érkeznek ide magyar turisták. A kirándulók a Csap–Verecke útvonalon megéheznek, s ha egy nép ételeit más nemzetek képviselőinek készítjük, akkor azt kicsit annak a szája íze szerint kell. Ezt szem előtt kell tartaniuk a kárpátaljai vendéglátóknak – szögezte le és elmondta: örömmel tölti el, hogy az utóbbi 3 évben nem csak magyar vonatkozású éttermek vesznek részt a Magyar Konyha Hete programban.

Pásztornyicki László, aki a vendéglátást Magyarországon kezdte, részletesen szólt a nyolcadik alkalommal megrendezendő akcióról és arról, hogy miért ajánlja a vendéglátós kollégáinak.

– Örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre több étterem csatlakozik az akcióhoz. Ez fejlődési lehetőség számukra, amikor új tapasztalatokat szerezhetnek. Idén 21 vendéglátóhely vállalta, hogy torkos csütörtökön, február 20-án 50%-os, a további három napon pedig 25%-os kedvezménnyel ajánlják a magyar konyha remekeit. Ez 5-5 első fogást, főételt és desszertet jelent. Mindig a nagyböjt előtti időszak végére időzítjük, hogy ilyenkor egy igazi jó csülköt, halászlét és egyéb zsíros finomságot fogyaszthassanak a vendégek.

A sajtótájékoztatón az újságírók nemcsak információval, de súlyos kalóriákkal is gyarapodhattak, hiszen a jelenlévők megízlelhették azokat a fogásokat, amelyeket majd a Magyar Konyha Hetének keretében fogyaszthatnak kedvezményesen a vendégek az Italia Snack & Pizza étteremben. A rendezvény hangulatát a téglási Orchidea tánccsoport fellépése tette még egyedibbé.

karpat.in.ua