Erdély: Kizárt, hogy eladják Csíkszereda bezárva, üresen álló patinás épületét

2020. február 7. 09:39

Folyamatosan nő a csíkszeredai Vigadó felújításának költsége, de egyelőre nem tudni, honnan biztosítják a szükséges pénz. A város ragaszkodik a patinás épülethez, amely tíz éve került a tulajdonába, és azóta is bezárva, üresen áll.

A Vigadó épülete felújításra vár, ennek költségeit viszont biztosítani kell • Fotó: Gábos Albin A Csíki Magánjavak által építtetett, és 1904-ben elkészült Vigadó, ahol az egypártrendszer idején a Hargita mozi is működött, tíz éve, 2010-ben jutott a csíkszeredai önkormányzat tulajdonába. A Petőfi Sándor utca 38. szám alatti szecessziós épület, amely már akkor is évek óta bezárva állt, az országos mozivállalattól került át Csíkszereda közvagyonába. A tulajdonosváltás óta eltelt évtized nem hozott változást, noha kisebb állagmegőrző javítások történtek, amelyek a beázást, a vakolat omlását hivatottak megakadályozni. A Vigadó ma is bezárva, üresen áll, esetleges felújításának költsége folyamatosan emelkedik, és azt sem lehet meghatározni, hogy honnan lehet ezt a pénzt előteremteni.

Képek: Gábos Albin

A város megbízásából 2012-ben készült egy megvalósíthatósági tanulmány, amely az 1240 négyzetméteres felületű épület helyreállítási költségeit közel 8 millió lejre becsülte, mivel szerkezet-megerősítésre, a falminták helyreállítására, korszerű épületgépészetre, új nyílászárókra, megfelelő mellékhelyiségekre is szükség volna. Ez az összeg azóta az áremelkedések, az építőiparban történt bér- és költségnövekedés következtében jelentősen növekedett, Füleki Zoltán alpolgármester szerint mai árakkal legalább a kétszerese lenne.

Ilyen összeget a város nem tud erre fordítani, ezért is várják továbbra is a pályázati támogatások lehetőségét – közölte az elöljáró, aki szerint mivel a különböző európai uniós pályázati kiírások keretösszegeit nem mindenütt tudják elkölteni, várhatóan lesznek átcsoportosítások, új lehetőségek, és ezt ki kell várni.

A pályázatok szempontjából előnyt jelentene, ha a Vigadó műemléképületté lenne nyilvánítva, de ez a folyamat, noha több mint három éve elindították, még nem zárult le – tudtuk meg. Kérdésünkre Füleki azt mondta, kizárt az a lehetőség, hogy a város eladja az ingatlant, amelynek felbecsülhetetlen eszmei értéke van Csíkszereda számára, ezért is fontos a helyreállítása.

Az elmúlt évek során két, egymástól teljesen eltérő lehetőség is felmerült az épület felújítását és későbbi hasznosítását illetően – mindkettő a remélt támogatások függvényében: 2014-ben a csíkszeredai önkormányzat a Norvég Alaphoz pályázott az ingatlan felújításához szükséges támogatásért. A terv szerint a Vigadót zeneházzá alakították volna át, amely a Csíki Kamarazenekar székhelye lett volna, egy hangversenyteremmel együtt.

A benyújtott pályázatra nem kaptak támogatást, mert a rendelkezésre álló keret túl szűk volt ahhoz, hogy a jelentős költségű munkálatot is belefoglalják; négy évvel később egy vállalkozói inkubátorház létrehozására nyílt lehetőség pályázni az épület hasznosítása érdekében, közösen Hargita Megye Tanácsával, az elnyerhető támogatás pedig a költségek felét fedezte volna. Noha a támogatás igényléséhez szükséges együttműködési szerződést is megkötötték, és az épületet felajánlották erre a célra, a tervről le kellett mondani.

A Vigadó egy kisebb részét ugyanis egy cég bérelte az önkormányzattól, a szigorú pályázati előírások szerint pedig kizáró jelleggel bírt, ha az ingatlant használják.

Kovács Attila

szekelyhon.ro