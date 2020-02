Délvidék: Elszaladt a kemence - óvodapedagógusoknak szánt kiadvány

2020. február 7. 09:45

Húsz év után ismét megjelent az Elszaladt a kemence című könyv. Dr. Szőke Anna ezzel a nagy sikerű könyvvel a gyakorló óvónők munkáját kívánta segíteni. Megjelenésétől keresett és népszerű volt a hiánypótló kiadvány, határon innen és túl egyaránt. A második kiadást a Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógus Egyesület jelentette meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

Dr. Szőke Anna már korábban is jelezte, hogy évek óta mind többen kérik az elsősorban óvodapedagógusoknak szánt kiadvány újbóli megjelentetését. A szerző a könyvben az óvodai nevelési-oktatási programot dolgozza fel hónapok szerinti felbontásban, felölve minden foglalkozási ágat a beszédkészség fejlesztésén keresztül a képzőművészetig, s történik mindez néphagyományaink tükrében. Nagy segítség ez óvónőknek, szülőknek egyaránt, akik szeretnék megőrizni, átörökíteni néphagyományainkat, s amelyet ebben a korban kell elkezdeni. A második kiadást egy kicsit felfrissített formában kaphatják meg az érdeklődők, Szőke Anna elmondta, hogy néhány új fotóval is illusztrálta a kötetet.

A kiadvány megírásakor dr. Szőke Anna gazdagon merített a népi hagyományok kifogyhatatlan tárházából. Minden hónaphoz, a hónapot jelölő “szent” naphoz (Szent Mihály hava; Szent András hava; Szent Iván hava; Szent György hava stb.) kapcsolódóan ismerteti annak liturgikus és népi eredetét, valamint azoknak a jelképeknek, szimbólumoknak, használati és ajándéktárgyaknak az elkészítési folyamatát, amelyek méltóan reprezentálják az adott ünnepet és elmélyítik a gyerekek tudatában annak jelentőségét. A sorjánzó hónapok tevékenységei között szerepel a kosárkötés, kukoricacsuhéból való babakészítés, gyöngyfűzés, agyagozás és több más értékes, népi eredetű foglalatosság. A dalok kottáival kiegészített kitűnő kötet minden óvónő számára hasznos lehet. Ugyanakkor a szülőknek is bátran ajánlható. A második kiadás a Grafoprodukt nyomdában készült.

Széke Anna azt is elmondta, hogy könyvbemutatókra is sor kerül majd. Február 12-én két helyszínen is bemutatják a kiadványt: Magyarkanizsán 14 órakor a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti intézményben, majd 16.30-tól Zentán, az Alkotóházban. Mindkét helyen a kötetet Faust Erika, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok (Gödöllő-Szentendre) tiszteletbeli elnöke mutatja be. Ezt követően, február 13-án Tordán kerül sor a bemutatóra a Művelődési Házban 14 óra 30 perctől. A könyvet Kovács Hanna ismerteti.

T. P.

vajma.info