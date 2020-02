Lemondott a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára

2020. február 7. 09:55

Lemondott a Magyar Tenisz Szövetségnél (MTSZ) betöltött főtitkári tisztségéről Richter Attila.

Az MTSZ pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Richter Attila a csütörtöki, rendkívüli elnökségi ülésen közölte döntését. A főtitkári tisztséget az elnökség döntése értelmében Juhász Gábor, az MTSZ korábbi sportigazgatója tölti be.





Juhász Gábor - jochapress.hu

Richter Attila tájékoztatta az elnökséget, hogy vállalja az erkölcsi felelősséget a februári Hungarian Ladies Open WTA-torna elmaradásáért, illetve a verseny kapcsán kialakult helyzetért. Hangsúlyozta, hogy minden ezzel kapcsolatos döntést a jogi, és szerződéses kereteken belül, a hazai tenisz és a magyar női teniszezők érdekeit szem előtt tartva, illetve a kormányzati szándéknak megfelelően hozott meg, abból a célból, hogy 2020-ban is lehessen Magyarországon WTA-tornát rendezni. Miután a WTA 2019. decemberi döntése - valamint azt megelőző több korábbi döntése - nyomán egyértelművé vált, hogy Márky Jenő tornáját nem lehet megtartani Magyarországon, ezért a februári Hungarian Ladies Open lett volna erre az egyetlen lehetőség - közölte a szövetség.



Richter Attila lemondását azzal indokolta, hogy a magyar tenisz soha nem látott sikerek kapujában áll - áprilisban rendezik meg az első Fed Kupa-döntőt Budapesten, márciusban pedig a Davis Kupa-válogatott játszik a döntőbe kerülésért -, és nem szeretné kockáztatni, hogy a sikereket botrányok, széthúzás és sárdobálás árnyékolja be.



Arról is tájékoztatta az elnökséget, hogy amellett, hogy az MTSZ-nek január végéig nem volt érvényes szerződése a Hungarian Ladies Open jogtulajdonosával, az IMG-vel, egy sürgős döntést igénylő helyzetben, belső konzultációkat követően, a magyarországi WTA-torna megrendezése érdekében, soron kívül, elnökségi egyeztetés és jóváhagyás nélkül írta alá a közelmúltban a három évre vonatkozó lízingszerződést a szervezettel. Kiemelte, hogy a torna februári elmaradása eredményeként a megállapodás további évekre vonatkozó automatikus kötelezettségekkel nem jár.



Ami az előzményeket illeti, a magyar szövetség múlt szombaton jelentette be, hogy nem tudja megrendezni a február 17-23-ra kiírt WTA-tornát. Márky Jenő, a Római Teniszakadémia (RTA) vezetője és a júniusi - 2014 óta Bukarestben zajló - salakpályás verseny jogtulajdonosa Richter Attilát, nevezte meg a kialakult helyzet felelősének. Kifejtette, hogy a szövetség teljes vezetését fel kell függeszteni, és válságkezelő ügyvezető kinevezésére van szükség.



A kormány tavaly határozatban adott támogatást Márky Jenőnek ahhoz, hogy a bukaresti viadalt visszaköltöztesse a magyar fővárosba, ám az erre vonatkozó kérvényét a WTA éppen a februári magyarországi viadal miatt utasította el. Ez utóbbi visszamondása után Márky Jenő szerdán benyújtotta a hivatalos amerikai fórumokon az eredeti dokumentumokat a WTA elutasító határozatának törlése érdekében.



MTI