Hadsereg: Célkeresztben a kiképzés

2020. február 7. 11:38

A kiképzés időszerű feladatairól, valamint az idén és a következő években várható kihívásokról tartott konferenciát a Magyar Honvédség Parancsnoksága (MHP) az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison.

A Magyar Honvédségnél folyó kiképzés irányítási elveiről, gyakorlati megvalósításának hatékonyságáról, az idei és a következő évek várható jelentősebb kiképzési rendezvényeire történő felkészülés helyzetéről, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program végrehajtásából adódó feladatokról egyeztettek az alakulatok és a katonai szervezetek képviselői, valamint a Magyar Honvédség Parancsnoksága szakterületileg illetékes parancsnokai csütörtökön, Szolnokon.

A kiképzés jelenlegi helyzetének értékelését követően a szolgálatellátásra történő felkészítés – szemléletváltást is megkövetelő – várható változásait, valamint a végrehajtó állománnyal szembeni elvárásokat foglalta össze megnyitóbeszédében dr. Böröndi Gábor altábornagy. A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese a konferencia jelentőségét hangsúlyozva elmondta: az idei év feladatai mellett a 2024-ig várható hazai és külföldi gyakorlatokra, missziókra történő felkészülések ütemterveit is pontosították. A parancsnokoknak ugyanis pontosan kell ismerniük a velük szemben támasztott követelményeket, a várható kiképzési rendezvényeket és az azokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatokat ahhoz, hogy az elvárásoknak megfelelő mértékben biztosíthassák alakulataik harckészültségét. A kiképzési feladatok több évre előre történő pontosítása, a rendezvények ciklikusságának ismerete ugyanakkor a katonai életpálya kiszámíthatóságának is elengedhetetlen feltétele. A fenti célok megvalósítása érdekében pedig a tanácskozás résztvevőitől aktivitást, a kiképzés rendszerének hatékonyságát növelő tapasztalatokon alapuló, előremutató javaslatokat vár a katonai vezetés – figyelemmel a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében már hadrendbe állított, és a közeljövőben beszerzendő új fegyverek, technikai eszközök és eszközrendszerek kezelőinek felkészítésére.

Az egésznapos konferencia második előadójaként Horváth Gábor dandártábornok, az MHP Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöke ismertette a Magyar Honvédség kiképzési rendszerének stratégiai szintű meghatározó irányelveit, majd Birovecz István ezredes, a gyakorlattervező főnökség főnöke foglalta össze a kiképzési célkitűzések pilléreit, valamint a 2023-ig megrendezendő nemzetközi és hazai gyakorlatok várható időpontjait.

A konferencia plenáris ülésén a Magyar Honvédség 2019. évi sportbajnokságainak összesített eredményhirdetése is napirendi pontként szerepelt. Az elért helyezéseket dr. Eleki Zoltán ezredes, az MHP főtestnevelője ismertette. A vándorserleget az első helyezést elért MH 86. Szolnok Helikopter Bázis nyerte el, megelőzve az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és az MH 25. Klapka György Lövészdandár sportolóit. Az Év testnevelője díjat Zagyva Sándor százados, az MH Altiszti Akadémia Testnevelési és Közelharc Módszertani Részleg megbízott részlegvezetője érdemelte ki.

