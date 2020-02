Százmilliók röpködnek a gyurcsányi vagyonnyilatkozatban

2020. február 7. 13:53

– Valami nagyon nem stimmel Gyurcsány Ferenc pénzügyei körül, ezért arra kérjük a DK elnökét, hogy segítsen eligazodni zavaros vagyonnyilatkozatában – mondta Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselő a kormánypártok nevében. A politikus úgy fogalmazott: „Eddig is tudtuk, hogy Gyurcsány Ferenc igen gazdag ember, aki a privatizáció idején lett milliárdos, és néhány millió forint neki nem tétel. Azért most mégis meglepődtünk, mert csak úgy ki és be is röpködnek milliárdok és százmilliók Gyurcsány életében.”

Nacsa Lőrinc felidézte, hogy vagyon­nyilatkozata szerint Gyurcsány Ferenc kétmilliárd forint osztalékot vett fel az Altusból, 641 millió forintért vásárolt értékpapírt, tavaly 225 millió forint foglalót fizetett ki egy titokzatos ingatlanért, a „bevételeiből pedig egymilliárd forintnak egyszerűen nyoma veszett, nem lehet követni, mire és hol költötte el”. A kormánypárti politikus szerint ez azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferenc havi 23 millió forintot költ el valamire. – A kérdés az, hogy mire, a Fidesz–KDNP pedig azt szeretné, ha ezt a DK elnöke tisztázná – mondta Nacsa.

A gyurcsányi életben ki és be is röpködnek milliárdok és százmilliók - Kép: mindenszo.hu

A DK közleménye szerint Gyurcsány összességében százmilliókat költött saját és gyermekei ingatlanjaira, őket és rokonait továbbá 70 millióval támogatta, ugyancsak 70 millió forintot eladományozott, adóként és egyéb közteherként befizetett 300 millió forintot, felesége számláján és vagyonnyilatkozatában pedig további 200 millió forint található. „A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség célja a politikusok vagyongyarapodásnak az ellenőrzése, nem pedig a pénzköltési szokásaik feltérképezése” – áll a közleményben. Korábban Tényi István hamis magánokirat-felhasználás vétsége miatt tett bejelentést ismeretlen tettes ellen a Központi Nyomozó Főügyészségen.

Bákonyi Ádám

magyarnemzet.hu