Soltész: nemzetiségünk megőrzése és egymás segítése természetes dolog

2020. február 7. 16:22

Természetes dolog, hogy a magyarok és szlovének megőrzik nemzetiségüket, segítik egymást és a lehető legjobb kapcsolatra törekszenek mindkét országban - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Szentgotthárdon.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Karitatív Tanács elnöke beszédet mond a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új logisztikai és raktárközpontjának átadásán Kecskeméten 2020. február 4-én. MTI/Ujvári Sándor

Soltész Miklós a szlovén kultúra napja alkalmából a Rába-vidéki szlovének által rendezett ünnepségen mondott köszöntőjében kifejtette: akik arra hivatkoznak, hogy "genetikailag szinte valamennyien rokonságban állunk egymással", azok a nemzeti identitás, a kultúra és a vallás feladására biztatnak.



Mint mondta, ez a közös ünnep is válasz az ilyen törekvésekre, hiszen azt példázza, hogy egymás értékeit elismerve tiszteljük és szeretjük egymást, a szlovén kormány együttműködése pedig bizonyította, hogy a határ mindkét oldalán sikeresen őrizzék az emberek a nemzetiségüket és kultúrájukat.



Hozzáfűzte: a magyar kormány sokszor a magyarországi szlovén nemzetiséggel és a szlovén kormánnyal közösen dönt olyan támogatásokról, amelyek azt szolgálják, hogy megmaradjon a kincset érő közösség.



Példaként említette, hogy nemrégiben döntöttek a Rába-vidék szlovén nemzetiségi iskoláinak további eszközfejlesztéseiről, támogatják az apátisvánfalvai kéttannyelvű általános iskola tornaszobájának bővítését, folytatják a Kühár-emlékház fejlesztési munkálatait és segíteni kívánják a fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő szlovén nemzetiségi rádió, a Radio Monster fejlesztését is.



Az államtitkár szólt arról, hogy a helyi hitélet segítése érdekében zajlik a szentgotthárdi templom felújítása, megújult a felsőszölnöki templom és az apátistvánfalvai és alsószölnöki templomot is fel kívánják újítani.



Nem utolsó sorban a szlovén kormánnyal közösen elindítják a Rába-vidéki fejlesztési programot, amely a helyi vállalkozások támogatásával a helyben maradást segíti, a programnak kulturális elemei is vannak - fűzte hozzá.



Az ünnepségen köszöntötte a megjelenteket Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke is.



A Szlovén Kultúra Napját február 8-án a legnagyobb szlovén költő, France Preseren halálának évfordulóján rendezik meg a szomszédos országban. France Preseren egyik versének első versszaka Szlovénia nemzeti himnuszának szövege.



A szentgotthárdi színházban rendezett ünnepségen a térségben működő kéttannyelvű szlovén nemzetiségi iskolák diákjai adtak műsort.

MTI