Médiaeseménynek szánt politikai nyomásgyakorlásnak lehettünk szemtanúi

2020. február 7. 21:19

Médiaeseménynek szánt politikai nyomásgyakorlásnak lehettünk szemtanúi - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a csütörtöki szerb migránsmenetről az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

A bűnözők a gyerekeket tolják maguk előtt, és ezt közvetíti a média, magyarellenes hangulatot keltve Európában - Kép: balkaninsight.com

Bakondi György elmondta, a történteket egy két-három hónapja elkezdődött folyamat előzte meg, az addigi stabil balkáni útvonal megváltozása. Emellett nagyságrendi változás is történt, csak idén több mint 4300 migránst fogtak el a magyar határokon - tette hozzá.



Nagyjából két héttel ezelőtt észlelték, hogy a közösségi médiában - jellemzően zárt csoportokban - arab származású migránsok között olyan hamis információk terjedtek, hogy ha gyerekkel érkeznek, beengedik őket a határon. Hamis videókat is közzétettek - közölte.



A főtanácsadó kérdésre válaszolva azt mondta, a szervezők között van olyan is, akit névről ismernek, például az európai liberális csoportok, Soros György civil szervezeteinek képviselőit.



A migránsmenet időzítéséről Bakondi György megjegyezte: az Európai Unióban küszöbön áll számos olyan eljárás - legyen szó költségvetésről, vagy a 7-es cikk szerinti eljárásról -, ahol fontos lenne egyes liberális csoportoknak Magyarországot rossz színben feltüntetni.



A főtanácsadó kiemelte: megfelelő rendőri erő van a térségben, akiknek a munkáját a katonák is támogatják.



MTI