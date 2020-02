Kelemen Hunor meggyőzte: Tánczos Barna nem pályázik Borboly Csaba helyére

2020. február 8. 00:05

A korábban meglebegtetett szándéka ellenére mégsem pályázik Hargita megye tanácselnöki tisztségére Tánczos Barna. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök győzte meg a csíkszeredai politikust arról, hogy a következő parlamenti ciklusban is maradjon szenátor. A csíki területi RMDSZ várhatóan Borboly Csabát jelöli majd megyei tanácselnöknek, mert a korábbi információkkal ellentétben Hargita megye jelenlegi vezetőjének nem lesz kihívója a szervezeten belül.

Korábban Tánczos Barna meglebegtette, hogy indulna tanácselnökjelöltként a helyhatósági választásokon, ám a csíkszeredai szenátort Kelemen Hunor szövetségi elnök meggyőzte, hogy folytassa Bukarestben a munkáját. Az RMDSZ elnöke csütörtökön a Maszolnak elmondta: Tánczos Barna már több hónapja jelezte, hogy hazaköltözne Csíkszeredába, és megpályázná a Hargita megyei tanácselnöki tisztséget.

„A napokban többször beszéltem vele. Arra kértem, maradjon a parlamentben, mert törvényhozóként szükség van rá a következő időszakban is. Ez nem csak az én véleményem, hanem sok polgármesteré is. Végigbeszéltük, és úgy döntött, hogy a szenátusban marad” – nyilatkozta Kelemen Hunor.

Hargita megyében mindhárom területi RMDSZ-szervezet (csíki, udvarhelyi és gyergyói) javasolhat tanácselnök-jelöltet. Ha több jelöltaspiráns van, akkor a három szervezetet koordináló Hargita Megyei Egyeztető Tanács dönt arról, hogy kit indít az RMDSZ a választásokon a tanácselnöki tisztségért. Ha a testületnek nem sikerül dönteni, a Szövetségi Állandó Tanácsé az utolsó szó.

Tánczos Barna a Maszolnak megerősítette, hogy sikerült őt meggyőznie a szövetségi elnöknek.

„Hosszú-hosszú latolgatás után úgy döntöttem, hogy továbbra is Bukarestben folytatnám a munkát” – jelentette ki. Elmondta, hogy már tavaly októberben jelezte az RMDSZ-es kollégáinak: „más filozófia mentén” képzeli el Hargita megye vezetését. Az elmúlt négy hónapban számtalan személlyel – köztük sok Hargita megyei polgármesterrel – konzultált az elépzeléseiről. „Rengeteg biztató visszajelzést kaptam, de olyanokat is, amelyek elgondolkoztattak. Több Hargita megyei polgármester azt mondta: továbbra is szükségük van a bukaresti munkámra, ami az elmúlt két mandátumban őket is segítette. Ezt elismerésnek könyveltem el, s végül a szövetségi elnök álláspontját is figyelembe véve úgy döntöttem, hogy nem pályázom meg a csíki szervezetnél a tanácselnök-jelöltséget” – mondta a szenátor.

Tánczos Barna hangsúlyozta: továbbra is úgy véli, hogy megérett a váltás Hargita megye élén.

„Ez a véleményem nem módosult amiatt, hogy végül úgy döntöttem, továbbra is Bukarestben vállalok munkát” – tette hozzá. Korodit nem tudta meggyőzni. Kelemen Hunor a Maszolnak csütörtökön megerősítette azt a korábbi álláspontját, hogy szerinte Ráduly Róbertnek a csíkszeredai polgármesteri székben, Korodi Attilának a parlamentben van a helye.

Az RMDSZ elnöke elmondta, a Hargita megyei képviselőt is próbálta meggyőzni, hogy ne jelöltesse magát polgármesternek. „Ám Korodi Attila úgy döntött, hogy megméretkezik, ezért mondott le a frakcióvezetői tisztségéről is. Ezt tudomásul vettem, és arra kértem, hogy olyan kampányt folytasson, amely nem árkokat ás, mert azokat később valakinek be is kell tömnie. Meglátjuk az előválasztáson, mit mondanak a csíkszeredaiak” – jelentette ki az RMDSZ elnöke.

