A Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázók vitáztak New Hampshire-ben

2020. február 8. 09:55

Az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázók közül hét politikus vitázott péntek este a New Hampshire államban lévő Manchester városában.

A hét politikust nem a hét elején Iowában megtartott jelölőgyűlésen (caucus) elért eredményei, hanem a Dél-Karolina, Nevada és New Hampshire államokban elvégezett felmérések népszerűségi adatai alapján hívták meg az országos vitára, amelyet az ABC televízió rendezett. Ez volt a politikusok utolsó országos vitája a jövő keddi, New Hampshire-i előválasztások előtt.

Pete Buttigieg, az indianai South Bend város volt polgármestere, Bernie Sanders vermonti, Elizabeth Warren massachusettsi és Amy Klobuchar minnesotai szenátor mellett jelen volt Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke, Tom Steyer kaliforniai milliárdos üzletember és Andrew Yang üzletember New York államból.

A háromórás vitában - amelyet egy főiskolán tartottak - az elnökjelöltségre pályázó demokrata politikusok az egészségbiztosítást érintő reformterveikről, az oktatásról, az afroamerikai közösségek életkörülményeinek javításáról, a fegyvervásárlás és -tartás szigorításáról, valamint külpolitikai kérdésekről fejtették ki véleményüket. Ismét viszonylag sok teret szenteltek annak, hogy miként lehetne legyőzni Donald Trump elnököt, és a korábbi országos televíziós vitáikhoz képest jóval kevesebbet támadták egymást.

A vita utáni első elemzések meghökkenten állapították meg, hogy Joe Biden kifejtette: Iowában "nagy csapást szenvedett el" és - "valószínűleg" New Hampshire-ben is veszíteni fog. Ezzel együtt is amellett érvelt, hogy sokkal jobb az esélye arra, hogy elnökké válasszák, mint például Bernie Sandersnek vagy Pete Buttigiegnek. Mint fogalmazott: Donald Trump a kampányban könnyedén a "demokratikus szocialista" jelzőt ragasztja majd Sandersre, Buttigiegnek pedig eddig nem sikerült elnyernie az afroamerikaiak támogatását, és erre nincs is esélye.

Bernie Sanders szenátor azonnal cáfolta, hogy ő "demokratikus szocialista" volna. A demokrata párti politikusok egységének fontosságát hangsúlyozta és azt, hogy összefogással legyőzhető Trump a novemberi voksoláson.

Elizabeth Warren, mint minden egyes korábbi országos vitán, ezúttal is élesen bírálta a gazdagokat és a lobbistákat, és úgy vélekedett, hogy a jelenlegi kormányzat a társadalom legfelső rétegének érdekében dolgozik.

Pete Buttigieg - akinek iowai eredményei sok elemzőt megleptek - azt hangoztatta, hogy az esetleges új elnöknek fontos feladata lesz a megosztott Amerikát összebékíteni.

Leszögezte azt is - Biden felé fordulva -, hogy "a múlt politikájával" ma már nem lehet előrejutni. "Nem tudom, mi olyan rossz Barack Obama és Joe Biden múltjában" - replikázott Biden. De Buttigieg nem hagyta magát: nem ő (Biden) a kor lendületének embere - válaszolta. Szemére vetette az egykori alelnöknek azt is, hogy annak idején támogatta az iraki háborút.

Amy Klobuchar egy sor kérdésben mérsékeltebb álláspontot foglalt el. Bírálta Warrent és Sanderst, mert az alanyi jogon járó állami egészségügyet szorgalmaznák, valamint egyetértett a Donald Trump által kötött kereskedelmi egyezményekkel. A minnesotai szenátor nem értett viszont egyet Buttigieg ígéretével, amely szerint "kívülálló újoncként" képes lesz megújítani a washingtoni politikát. "Most éppen egy ilyen újonc van a Fehér Házban, és nézzük csak meg, hová jutottunk vele?" - fogalmazott.

Klobuchar volt az, aki elsőként említette meg Mitt Romney szenátort, aki a Donald Trump ellen folytatott impeachment szenátusi tárgyalásán egyedüli republikánusként voksolt az elnök felelősségre vonása mellett. Később Sanders is szóba hozta Romneyt. A vita közönsége mindkét alkalommal tapsban tört ki.

Az északkeleti New Hampshire államban kedden tartják az előválasztásokat, egy olyan iowai jelölőgyűlés után, amelynek a hivatalos eredménye még mindig nem született meg. A voksokat még mindig számolják, igaz, több mint kilencven százalékukat már feldolgozták. Tom Perez, a Demokrata Országos Bizottság (DNC, a párt vezető szerve) a teljes újraszámolásra szólított fel. Ugyanakkor sajtójelentések szerint demokrata párti politikusok már azt is felvetették, hogy a kudarc miatt a pártelnöknek, Pereznek távoznia kellene posztjáról.

MTI