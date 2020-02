Závada Pál lázít a NAT ellen

– Tömeges szülői tiltakozásra van szükség – ezekkel a szavakkal lázított a már korábban is nyíltan kormányellenes Závada Pál író az új Nemzeti alaptanterv ellen a Szeged.hu portálon. Az új tervezetről azt is mondta, „felháborító, hogy a kortárs magyar irodalom kimarad a jövőben a középiskolai irodalom oktatásából”. A középiskolai irodalomtanítás egész szemléletét és módszerét avíttnak, korszerűtlennek bélyegezve azt is hozzátette a portálnak adott nyilatkozatában: „Nagyon beleillik a jelenlegi kormány eddigi oktatás- és kultúrpolitikájába.”

Závada Pál már korábban is többször nyíltan kormányellenes nyilatkozatokat tett, így vitatható, hogy valóban csak szakmai alapon érvel-e a tantervezet ellen. Egy tavalyi kormányellenes tüntetésen azt mondta, „nekünk kell Orbán Viktort lemondatnunk, mi mondjunk föl neki”. A 2017-es Ünnepi Könyvhét megnyitóján sem csak az irodalomról ejtett szót az író. Akkor a színpadon állva azt mondta, „ma pártállami prés szorításában, egy új autokráciában élünk”. Azt is kifogásolta, hogy a miniszterelnök „elfordítja hazánkat Európától”. Mostani bírálatában Závada azt is elmondta, „az egész koncepciót átható ideológia viszolyogtató: nemcsak szakmailag problémás, hanem politikailag és világnézetileg is avítt a középiskolai magyartanításról szóló dokumentum”.

A szerző 2017-ben a miniszterelnöknek is nekiment Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az új NAT ellen a pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyartanárai is lázadnak. Nyílt levelükben arra kérik kollégáikat, hogy bombázzák tiltakozó levelekkel a minisztériumot. A pedagógusok azt írták, nem lehetnek kiszolgálói annak a NAT-nak, mely „egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született”. A kormány szerint az irodalom tantárgynál az volt a szempontjuk, hogy határon túli magyar írókat és költőket is az alaptanterv részévé tegyenek.

