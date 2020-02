Új polgármestereket választottak

2020. február 10. 00:42

Újraválasztották az eddigi polgármestert Kisbucsán

Az eddigi polgármestert, a független Takács Ferencet választották újra a település vezetőjének vasárnap a Zala megyei Kisbucsán, ahol azért kellett időközi választást tartani, mert tavaly ősszel szavazategyenlőség alakult ki.

Weidinger Andrea, a Nagypálival közös önkormányzati hivatal helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek elmondta: a település 395 választópolgára közül 354-en voksoltak, négyen közülük érvénytelenül. Takács Ferenc 190, az ugyancsak független Zabb Annamária 160 voksot kapott.

Kisbucsán azért kellett időközi voksolást kiírni, mert tavaly októberben a most is induló két jelölt egyaránt 141 szavazatot kapott a résztvevő 283 szavazópolgártól. Az egyetlen érvénytelen szavazólap miatt egyikük jogorvoslati kérelmet nyújtott be, de ezt végül a Pécsi Ítélőtábla elutasította, így maradt az azonos szavazatszám.

Rácz Józsefet választották polgármesternek a zalai Ortaházán

Három független jelölt közül Rácz Józsefet választották polgármesternek vasárnap a Zala megyei Ortaházán – közölte a pákai közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település jegyzője az MTI-vel.

Tóthné Péter Judit elmondta: a település 95 választópolgára közül 70-en mentek el szavazni. A mostanáig alpolgármesterként és a képviselő-testület tagjaként is tevékenykedő Rácz József 59 szavazatot kapott, Tóth Tibor 11-et, Tekán István pedig egyet sem.

Miután az új polgármester eddig a négyfős képviselő-testület tagja volt, helyére a tavaly őszi önkormányzati választáson a listán az ötödik legtöbb voksot begyűjtő képviselő kerülhet, ha vállalja a tisztséget – tette még hozzá a jegyző.

A zalai településen azért kellett időközi választást kiírni, mert a tavaly októberben újraválasztott polgármester egy hónappal a voksolás után elhunyt.

Vastyán Lajosné nyerte az időközi választást Kistamásiban

Vastyán Lajosné (független) nyerte a vasárnap rendezett időközi választást a Baranya megyei Kistamásiban – közölte a település jegyzője az MTI-vel.

Fitos Harri Gábor elmondta: a hat független jelölt közül Vastyán Lajosné 28, Bogdán Sándor 27, Bogdán István 14, Orsós Béla 13, Papp Szilárd 8, Mülner Istvánné 5 szavazatot kapott.

A 119 választásra jogosult közül 95-en voksoltak, érvénytelen szavazat nem volt – tette hozzá.

A voksolást a Szigetvártól nyugatra lévő települést több mint két évtizede irányító, a tavaly októberi önkormányzati választáson győztes független településvezető, Bagoly Jánosné halála miatt kellett kiírni.

Keszthelyen a Fidesz jelöltje nyerte az időközi választást

Sáringer-Kenyeres Marcell 332 szavazatot szerzett az ellenzéki jelölt, Molnár Tibor 260 szavazatával szemben. A fölényes győzelem azért érdekes, mert a polgármesterjelöltek korábban egyenlő számú szavazatot kaptak, és emiatt kellett megismételni a választást.

Manninger Jenő, a helyi Fidesz parlamenti képviselője Facebookon gratulált a győzelemhez.

Rábaszentandráson sikeres volt a voksolás

Megválasztották a négytagú képviselő-testületet a Győr-Moson-Sopron megyei Rábaszentandráson vasárnap – tájékoztatta az MTI-t Funtek János jegyző. Funtek János elmondta, hogy az időközi voksoláson nyolc független jelölt indult, közülük Varga Zsigmond, ifj. Harsányi Tibor, Bagarus Péter és Kiss Róbert került be a testületbe.

A jegyző hozzátette, hogy a választáson 47,1 százalékos volt a részvételi arány. Az időközi választás kiírására azért volt szükség, mert az októberi önkormányzati választáson egy jelölt sem indult, így csak polgármestert választott a falu, testületet nem.

MTI