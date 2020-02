Erősödött a forint

2020. február 10. 09:39

A múlt héten veszélyes közelségbe került a 340-es lélektani szint a forint számára, azonban onnan péntek délután sikerült visszafordulnia a magyar devizának. Egyelőre a hétfői napot is további erősödéssel kezdi a forint.

Hétfő reggel 338,13-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A hétvége előtt 339 felett új történelmi csúcson is járt az euró árfolyama, vagyis már csak egy lépésre voltunk a 340-es szinttől, ami újabb lélektani csapást jelentene a forint számára. Egyelőre úgy tűnik, hogy megtorpant itt a forint gyengülése, ebben szerepe lehet annak is, hogy 1,10 alatt megállt a dollár erősödése. A hét második felében viszont megint célkeresztbe kerülhet a magyar deviza, csütörtökön a januári inflációs adat érkezik, mely még további emelkedést mutathat a decemberi 4%-ról, majd pénteken a negyedik negyedéves GDP-növekedés első becslése érkezik, illetve két hitelminősítő is felülvizsgálhatja a magyar adósbesorolást. Ilyen környezetben pedig valószínűleg a héten is a 340-es sz int közelsége határozza majd meg a hangulatot a forint piacán. A dollárral szemben jelenleg 308,66-nál járunk, míg az angol font 398 forintba kerül.

portfolio.hu