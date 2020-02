Már halálos áldozata is van a viharnak Észak-Európában

2020. február 10. 12:34

Észak-Európában is fennakadásokat okozott vasárnap és hétfőn a viharos időjárás a légi és vasúti közlekedésben, a viharnak Svédországban egy halálos áldozata is van. A térségben Sabine néven – máshol Chiara néven – emlegetett vihar miatt Norvégiában és Svédországban több légi járatot is töröltek, számos hajó- és vonatjárat nem közlekedik.

A Dánia fővárosát, Koppenhágát a svédországi Malmővel összekötő Öresund hidat is lezárták éjfélig a forgalom elől. Dániában és Norvégia nyugati partvidékén attól tartanak, hogy a szélvihar következtében több terület víz alá kerülhet. A dán meteorológiai előrejelzések szerint hétfő estére 3,5 métert emelkedhet a tenger vízszintje.

Svédországban Svenljunga községben egy tavon vasárnap felborult egy csónak két horgásszal, az egyiküket megtalálták holtan, társát még keresik.

MTI