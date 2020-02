Kedvezményes hitelt kínálnak a járvány sújtotta kínai cégeknek

2020. február 10. 14:14

Húszmilliárd jüan (nagyjából 880 milliárd forint) összértékű hitelkeretet nyit meg azon kínai cégek számára az Alibaba Group Holding, amelyeket a koronavírus-járvány miatt veszteséget szenvedtek – számolt be róla a Reuters hírügynökség. A világ egyik legnagyobb, e-kereskedelemre szakosodott tech cége társvállalatán keresztül, az Ant Financial cég MYBank nevű pénzintézetén keresztül nyitja meg a hitelkeretet, a hírt a megacég a hivatalos kínai közösségi oldalon, a Weibo-n jelentette be hétfőn.

E szerint mintegy 10 milliárd jüan hitelkeret lesz elérhető a Hubei területén működő cégek számára – ez Kínának az a központi régiója, ahol a járvány epicentruma található. A cégek egy éves futamidejű kölcsönöket igényelhetnek, amelyeket három hónapon át nulla százalékos kamattal fizethetnek vissza, majd a fennmaradó időszakban a piaci kamatból 20 százalékot enged el a pénzintézet.

Kína egyéb területein is folyamodhatnak a kedvezményes hitelért vállalkozások: a másik 10 milliárd jüannyi hitelösszeget 20 százalékos kamatkedvezménnyel kaphatják meg a nem az epicentrum közelében működő cégek. Az Alibaba azt is bejelentette, hogy 2020 első felében elengedi a Tmall platformját használó cégeknek a használatért felszámított átalánydíjat, és két egymilliárd jüan értékű alapot is létrehoz, amelyből a vírus gazdasági hatásaival érintett éttermeket, logisztikai cégeket és beszállítókat támogatja.

A kínai törvényhozók egyébként egy ideje azt sürgetik, hogy a bankok csökkentsék kamataikat, és terjesszék ki hiteltermékeiket azon cégek számára is, amelyeket komolyan érintenek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai.

MTI