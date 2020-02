Szijjártó: nem fertőződött meg a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar nő

2020. február 11. 14:39

Nem fertőződött meg koronavírussal, így elhagyhatja a kórházat az a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar nő, akin korábban a betegség tünetei jelentkeztek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Szijjártó Péter közölte: az érintetten két tesztet is elvégeztek, de egyik sem mutatta ki a vírus jelenlétét.



A külszolgálat továbbra is kapcsolatot tart a magyar nővel - tette hozzá.



Ugyancsak folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a magyar diplomaták azzal a három magyar emberrel, akik a Japán partjainál karanténba zárt hajón rekedtek. A vesztegzár február 19-éig tart. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a hajón dolgozó és mindeddig tünetmentes magyarok egészségesen hagyhatják el az óceánjárót.



Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Kínában 188 magyar regisztrált konzuli védelemre. Velük is folyamatos kapcsolatban áll a külszolgálat, és szükség esetén segítséget nyújt számukra.



MTI